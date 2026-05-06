«Caos» en el vestuario del Arsenal tras la victoria del Atlético; Declan Rice afirma que «sabía» que los Gunners llegarían a la final de la Liga de Campeones

El Arsenal acabó con su larga espera de una gran final europea en una noche emocionante en el norte de Londres, donde los Gunners avanzaron con un global de 2-1. Tras el pitido final, Rice declaró a Amazon Prime: «Es un caos en el vestuario. No debemos subestimar lo que hemos logrado en esta competición. Hemos sufrido mucho y ahora toca disfrutar. Es la competición más prestigiosa del fútbol de clubes y queremos saborearlo», añadió el centrocampista.

El internacional inglés admitió que la importancia del partido nunca estuvo en duda y que el plantel estaba preparado para enfrentar al equipo de Diego Simeone. «Sabíamos antes del partido lo que estaba en juego. Si no te motivas para esto, no te motivas para nada. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, supe que ganaríamos. Sentí que algo especial se gestaba», añadió.