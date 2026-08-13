Caos en el Trofeo Costa del Sol: Arbeloa expulsado, el Fulham abandona el campo y renuncia a los penaltis

Clamoroso lo ocurrido en el Trofeo Costa del Sol, torneo amistoso organizado por el Málaga. Al término del partido entre Fulham y Málaga, que acabó 2-2, se desató el caos: Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid y hoy al frente del club inglés, fue expulsado por protestar tras el pitido final.





La decisión desencadenó una reacción en cadena. Los jugadores del Fulham abandonaron el terreno de juego sin disputar la tanda de penaltis, prevista para decidir al equipo ganador del trofeo, entregando de hecho el triunfo a los locales.







