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arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Caos en el Trofeo Costa del Sol: Arbeloa expulsado, el Fulham abandona el campo y renuncia a los penaltis

Fulham
Málaga

Málaga-Fulham 2-2, luego pasa de todo

Clamoroso lo ocurrido en el Trofeo Costa del Sol, torneo amistoso organizado por el Málaga. Al término del partido entre Fulham y Málaga, que acabó 2-2, se desató el caos: Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid y hoy al frente del club inglés, fue expulsado por protestar tras el pitido final.


La decisión desencadenó una reacción en cadena. Los jugadores del Fulham abandonaron el terreno de juego sin disputar la tanda de penaltis, prevista para decidir al equipo ganador del trofeo, entregando de hecho el triunfo a los locales.



  • Una decisión que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y sobre la que el club inglés quiso aclarar la situación. Según informó Cronache di Spogliatoio, de hecho, los penaltis no habrían estado incluidos en los acuerdos previos al partido. No solo eso: disputarlos, sostiene el club inglés, también habría supuesto el riesgo concreto de perder el vuelo de regreso.


    Un desenlace claramente fuera de lo habitual para un amistoso de verano, con el Fulham prefiriendo hacer las maletas en lugar de encomendarse a la lotería desde los once metros.

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  • Pero veamos en detalle qué pasó. Los ingleses ganaban 2-1 cuando, en los minutos finales, el árbitro concedió un penalti a los españoles, que luego transformó Eneko Jauregi, firmando el definitivo 2-2.


    La decisión puso fuera de sí a Álvaro Arbeloa, expulsado por protestar justo después del pitido final. Con el partido terminado en empate y el trofeo aún por decidir, los organizadores dispusieron entonces la tanda de penaltis.


    El Fulham, sin embargo, se negó a participar y regresó a los vestuarios. Ya solos sobre el campo, los jugadores del Málaga lanzaron así un penalti simbólico a portería vacía, para luego levantar el trofeo ante su afición.



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