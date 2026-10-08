¡Caos en el Real Madrid! Dos estrellas se van a las manos mientras Kylian Mbappe se arriesga a la ira de Jose Mourinho por un vídeo en bicicleta

El último conflicto interno coincide con la creciente frustración en torno a Mbappe. El delantero francés se retiró de la convocatoria internacional por una lesión en el tendón de la rodilla izquierda después de marcar contra Turquía, solo para ser visto en una discoteca de París con su pareja, Ester Exposito. Después compartió en redes sociales un vídeo en el que aparecía sonriendo mientras montaba en bicicleta en los Alpes suizos, lo que provocó aún más molestia en Madrid.

El periodista Pablo Polo, de Marca, arrojó luz sobre la reacción del entrenador ante las andanzas del delantero. «Mourinho no vio con buenos ojos cómo Mbappe gestionó su recuperación», explicó. «Sus movimientos y también el hecho de que llegara el lunes después del entrenamiento».

Cadena Ser रिपोर्टero Anton Meana señaló que estas distracciones extradeportivas están afectando gravemente a la armonía del vestuario. Dijo: «El único problema es que el ambiente en el vestuario sigue siendo tan gélido como lo era hace cinco meses».

Meana añadió: «Esta frialdad en el vestuario, que ni siquiera la intensidad de Mourinho ha conseguido disipar, unida al revuelo en torno al caso Mbappe, ha creado un clima tenso, muy lejos del ideal para afrontar este crucial mes de octubre».



