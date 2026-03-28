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Emanuele Tramacere

Traducido por

Caos con Lukaku, De Bruyne: «Una situación que no beneficia a nadie. Hay demasiado revuelo en torno al Nápoles»

SSC Nápoles
R. Lukaku
K. De Bruyne
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SSC Nápoles vs AC Milán
AC Milán

El delantero belga deberá regresar a Italia antes del martes o será excluido de la plantilla

El caso de Romelu Lukaku no da señales de calmarse en el Nápoles. El enfrentamiento entre el club y el delantero belga es total, ya que, por segundo día consecutivo, el exjugador del Inter y de la Roma no se ha presentado en Castelvolturno para los entrenamientos previos al crucial partido contra el Milan.


Si no se presenta antes del martes en la concentración, será excluido de la plantilla, pero para intentar calmar la polémica ha intervenido su compañero de equipo y de selección Kevin De Bruyne, quien, en declaraciones realizadas en Bélgica, ha subrayado que esta tensión no beneficia a nadie.


  • ¿QUÉ HA PASADO?

    La temporada de Lukaku con el Nápoles no es, sin duda, para el recuerdo. La grave lesión que sufrió el delantero belga una semana después del inicio de la temporada le ha impedido rendir al máximo durante los cinco meses siguientes y, aunque hoy vuelve a estar a disposición de Antonio Conte, aún no se ha recuperado al 100 %.


    El seleccionador de Bélgica, Rudi García, no lo ha convocado para los dos amistosos contra Estados Unidos y México programados para este parón, pero Lukaku ha decidido, de todos modos, abandonar Nápoles para regresar a su país y continuar con su preparador físico personal el proceso de readaptación física.

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  • Si no llega a Italia antes del martes, quedará fuera de la convocatoria

    Sin embargo, Lukaku no ha consultado esta decisión con el club, que, por su parte, esperaba que el delantero se presentara a los entrenamientos en Castelvolturno junto con el resto de jugadores no convocados por sus respectivas selecciones nacionales.


    A día de hoy, según informa Sky Sport, se le ha dado al jugador una especie de ultimátum: si no se presenta en Nápoles antes del martes, existe una gran posibilidad de que sea excluido de la plantilla.

  • DE BRUYNE LO DEFENDE: «UNA SITUACIÓN QUE NO ES POSITIVA PARA NADIE»

    Sin embargo, sobre el caso Lukaku también se ha pronunciado ante los micrófonos de VTM Nieuws en Bélgica su compañero de equipo y de selección Kevin De Bruyne. Para el exjugador del City, la situación no beneficia a nadie, aunque recuerda que hay demasiado revuelo en torno al club azul: «Siempre hay mucho revuelo en torno al Nápoles. Situaciones como esta se magnifican mucho allí. No conozco todos los detalles de lo ocurrido entre ambas partes. Pero el año de Romelu no ha sido fácil. Ha tenido varios problemas, entre ellos esa lesión. Esta situación no es positiva para nadie, ni siquiera para Bélgica, porque le necesitamos».


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