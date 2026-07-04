Según BBC Sport, la noticia del cambio propuesto enfureció a los responsables ingleses y mexicanos. The Athletic añadió que las preocupaciones meteorológicas eran secundarias, pese al pronóstico normal de verano de Aaron Mentkowski.

Los directivos mostraron su indignación en privado, pero los jugadores se mantuvieron centrados en el partido. Marcus Rashford declaró: «Para nosotros la preparación es la misma. No es lo ideal».

Morgan Rogers añadió: «Estaremos preparados independientemente de la hora. Estamos deseando que llegue, sea cual sea la hora».

El seleccionador de México, Javier Aguirre, declaró: «Tenemos que cambiarlo todo. No es que [la preparación de México] se haya echado por tierra por completo, pero casi, porque hay que tragarse seis horas que ya teníamos programadas. Obviamente, acataremos lo que diga la FIFA. No me gusta nada, y a mis jugadores tampoco. Ni siquiera me han pedido mi opinión. La FIFA organiza, la FIFA decide y yo acato. Nos adaptamos, no hay excusas, y tenemos que jugar y ganar».