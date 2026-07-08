Cannavaro: «Maradona emocionaba más que Messi. En 2006, Del Piero quería lanzar el último penalti»

Fabio Cannavaro, capitán de la Italia campeona del mundo en 2006 y ganador del Balón de Oro ese año, repasa en una entrevista con el Corriere della Sera aquel Mundial. Estos son los momentos clave.





¿Qué recuerdo tiene de ello, capitán?

«Se había creado un ambiente de locos».





¿Influyó el «Calciopoli»?

«No».





Muchos opinan lo contrario.

«Se equivocan. No necesitéamos un escándalo para dar lo mejor. Éramos muy fuertes, la mejor generación tras la de 1982. Un Mundial no se gana por casualidad».





Quizá en 2002 éramos aún más fuertes, con Maldini y Vieri.

«Así es. Teníamos un entrenador con mucha experiencia, Trapattoni. Pero jugábamos de forma más conservadora, con el tándem Totti-Del Piero. Y contra Corea del Sur desperdiciamos un montón de goles. Fue una pena».





En octavos contra Australia: expulsaron a Materazzi y Grosso falló un penalti.

«Cuando Totti se plantó ante el punto de penalti, se nos encogió el corazón: ahora le hará un tiro de cuchara…».





La obra maestra fue la semifinal contra Alemania.

«Jugué un partido perfecto. Normalmente se destaca más a los delanteros. En cambio, me gané el Balón de Oro en Dortmund».





La final, ¿qué pasó con Materazzi?

«Son cosas del campo, que deben quedarse allí. No sé qué le pasó a Zizou, una persona excepcional. Se equivocó».





Y vosotros pensasteis: «Ya está hecho».

«Todo apuntaba a los penaltis. Ya no teníamos fuerzas; contra Alemania lo dimos todo. Yo mismo estaba agotado: cada choque me vaciaba… La expulsión de Zidane nos salvó».





Marcamos todos los penaltis.

«El entrenador llegó con la lista. Ya había decidido quién lanzaba y cuándo. Creo que Del Piero pidió tirar el último, pero Lippi respondió: “Tú lanzas el primero y Fabio Grosso cierra”. Había provocado el penalti ante Australia y desbloqueado el partido contra Alemania. Y marcó el penalti decisivo contra Francia».







