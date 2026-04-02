Cancelo lo suelta: «Vine al Al-Hilal solo por Jesús... y Neymar es una joya muy valiosa»

El lateral derecho portugués João Cancelo, cedido actualmente al Barcelona por el Al-Hilal, ha hecho unas declaraciones llamativas en las que ha hablado de su experiencia con «El Líder», y los detalles de las negociaciones que mantuvo, además de su experiencia jugando junto a la estrella brasileña Neymar da Silva, y reveló nuevos aspectos de su trayectoria profesional.

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El Al-Hilal fichó a Cancelo en el verano de 2024, procedente del Manchester City, pero se marchó cedido al Barça a principios del pasado mes de enero.

Según informan los medios, el jugador desea continuar en el Barça, y el club catalán tiene un gran interés en que se quede, pero se enfrenta a la crisis de su salida del Al-Hilal, que espera obtener una compensación económica adecuada.



