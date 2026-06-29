Canadá: Troy Deeney critica a Jonathan David, de la Juventus: «Los partidos le pasan de largo; en varios momentos parece que ni siquiera está en el campo»

A pesar de contar con un par de ocasiones claras, el exjugador del Lille no marcó, como ya le sucedió en el debut contra Bosnia y en el último partido de la primera fase ante Suiza. Por ello, Troy Deeney (exdelantero, entre otros, del Watford y del Birmingham City), comentarista del programa «Golazo» de la cadenaCBS, lo criticó duramente. Dijo: «He visto muchas veces a Jonathan David sin que el partido le afecte. Con su talento, hay momentos en los que ni siquiera te das cuenta de que está en el campo».