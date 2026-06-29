La tripleta que marcó ante la desafortunada Qataren la goleada (6-0) de Canadá el 19 de junio no bastó para disipar las dudas sobre el delantero de la Juventus Jonathan David. Ayer, en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Sudáfrica, volvió a fallar.
Traducido por
Canadá: Troy Deeney critica a Jonathan David, de la Juventus: «Los partidos le pasan de largo; en varios momentos parece que ni siquiera está en el campo»
LA CRÍTICA DE DEENEY
A pesar de contar con un par de ocasiones claras, el exjugador del Lille no marcó, como ya le sucedió en el debut contra Bosnia y en el último partido de la primera fase ante Suiza. Por ello, Troy Deeney (exdelantero, entre otros, del Watford y del Birmingham City), comentarista del programa «Golazo» de la cadenaCBS, lo criticó duramente. Dijo: «He visto muchas veces a Jonathan David sin que el partido le afecte. Con su talento, hay momentos en los que ni siquiera te das cuenta de que está en el campo».
¿CORRE EL RIESGO DE PERDER SU PUESTO?
Troy Deeney concluye su análisis de Jonathan David: «Ahora que Canadá avanza en la competición —tras ganar a Sudáfrica en la última jornada y enfrentarse en octavos al ganador de Países Bajos o Marruecos—, es lógico que Marsch se pregunte cómo resolverlo. Quizá Cyle Larin debería ser titular». En su primera temporada en Italia, David jugó 46 partidos y marcó 8 goles con 5 asistencias, pero no convenció del todo a Luciano Spalletti, que al final le prefirió a Dusan Vlahovic, ausente varios meses por lesión.