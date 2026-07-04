Canadá-Marruecos, las valoraciones de CM
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Canadá-Marruecos, las valoraciones de CM: David está ahí, pero pasa desapercibido. Brahim Díaz brilla; Bounou y Hakimi, los mejores jugadores
CANADÁ
Crepeau 6: Marruecos dispara poco. Responde bien ante Rahimi, pero nada puede hacer ante Ounahi y Rahimi
Johnston 5,5: falla un gol en un córner al quedarse solo y, aunque ayuda en ataque, no aporta.
Bombito 5: llega tarde ante Saibari y ante Rahimi.
De Fougerolles 4,5: el primer gol de Ounahi nace de una falta innecesaria suya con el rival de espaldas; el segundo, de un error en la construcción del juego.
Laryea 5,5: provoca a Hakimi y ve la amarilla; lucha, pero casi no se le nota (79’ David sv)
Buchanan 5,5: se le piden ideas y regates, pero los deja para el Villarreal. En los últimos compases se enciende con un gran disparo con la derecha que, sin embargo, el exportero del Sevilla desvía a córner (87’ Osorio sin nota)
Ali Ahmed 6,5: corre por dos; clave cuando persigue a Hakimi por todo el campo, lo frena y contraataca (79’ Shaffelburg s. n.)
Eustaquio 6,5: nunca se rinde y, al final, gana un tiro libre que pudo ser decisivo
Sigur 6: excelente en la primera parte, pero baja el ritmo en la segunda (87' Nelson, s. n.)
David 5: nada más empezar, desperdicia una ocasión. Corre todo el partido, recibe amarilla y nunca dispara; lanza un libre directo alto.
Oluwaseyi 5,5: solo se destaca al inicio con una gran jugada que exige a Bounou; luego desaparece (63' Larin 5,5: entra con ganas, pero solo suma una amarilla).
Sel. Marsch 5,5: primer tiempo con personalidad, segundo tiempo lento y con errores. El marcador es abultado, pero la diferencia entre ambas selecciones se nota al final.
MARRUECOS
Bounou 7: detiene un disparo de David y, luego, ante Oluwaseyi, se luce con una gran parada con el pie. En la segunda parte vuelve a lucirse en un par de ocasiones. Al igual que hace cuatro años, es uno de los mejores porteros del torneo, la verdadera estrella de Marruecos junto a Hakimi
Hakimi 7: arranca nervioso, pero se desata con una asistencia desde la media y vuelve a brillar
Diop 5,5: ve una amarilla en la primera parte y debe controlarse todo el partido; lo logra (87’ Saadane, penalti fallado)
Halal 5,5: también ve la amarilla por una acción imprudente. Con experiencia y personalidad, se salva del Pireo.
Mazraoui 6,5: experiencia de gran jugador, cierra en defensa y se hace notar en el apoyo al ataque
Bouaddi 5,5: más lucha que control (63’ Amrabat 6: partido de músculo, su especialidad).
El Aynaoui 6: no brilla como en otras actuaciones. Sufre el ritmo canadiense y encaja dos goles en la primera parte.
Brahim Díaz 7,5: destellos de pura clase. Desmiente las críticas: es cierto que aún no ha marcado, pero hoy vuelve a aparecer en el marcador con dos asistencias, la tercera y la cuarta en el Mundial, un récord para África
Ounahi 7,5: ya amonestado, derriba a un rival en un contraataque y Oliver se lo perdona. Luego castiga a Canadá con un doblete: tiro libre imparable y derechazo al ángulo en la contra. El gran jugador de hace cuatro años ha vuelto (87' El Mourabet sin nota)
El Khannouss 5,5: el menos brillante de las estrellas de apoyo (63' Talbi 6: entrada positiva)
Saibari s.n.: se retira lesionado a los 20' (22' Rahimi 7,5: entra con un disparo desviado, luego lucha, golpea el larguero y finalmente marca).
El entrenador Ouahbi 6,5: su equipo ya juega como un grande. El planteamiento no fue el mejor, pero se llevan el resultado con soltura. A partir del próximo partido deberán dar un paso más para volver a semifinales.
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