Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, prepara a su equipo para recibir al Real Madrid en el Estadio Olímpico en un duelo de gran repercusión correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. La Roma se medirá al campeón de Europa tras lograr un trabajado empate a 1-1 a domicilio ante el Fenerbahce en su estreno en esta fase.

La Roma tendrá que afrontar este importante partido sin su portero titular, Mile Svilar, que estará un mes de baja por una fractura por estrés.

Pese a este contratiempo defensivo, Gasperini mantiene las ganas de poner a prueba a su plantilla ante un rival de primer nivel.