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«¡Campeones increíbles!»: Gian Piero Gasperini elogia al Real Madrid antes del duelo con la Roma
Gasperini prepara a la Roma para la visita del Real Madrid
Gian Piero Gasperini, entrenador de la Roma, prepara a su equipo para recibir al Real Madrid en el Estadio Olímpico en un duelo de gran repercusión correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League. La Roma se medirá al campeón de Europa tras lograr un trabajado empate a 1-1 a domicilio ante el Fenerbahce en su estreno en esta fase.
La Roma tendrá que afrontar este importante partido sin su portero titular, Mile Svilar, que estará un mes de baja por una fractura por estrés.
Pese a este contratiempo defensivo, Gasperini mantiene las ganas de poner a prueba a su plantilla ante un rival de primer nivel.
- IPA Sport
Respeto a los campeones de Europa y al legado de Mourinho
Antes del duelo entre semana, Gasperini elogió al Real Madrid y reconoció el cariño que aún se le tiene al exentrenador de la Roma Jose Mourinho. «Cuando miro al Real Madrid, veo un equipo con campeones increíbles, tanto en el campo como en el banquillo», afirmó Gasperini.
«Nos enfrentamos a uno de los equipos más fuertes de Europa, que además ha tenido un mercado de fichajes extraordinario».
«Jose dejó recuerdos maravillosos y un profundo cariño hacia él como entrenador».
Evolución bajo las órdenes de Gasperini y obstáculos históricos
Gasperini destacó que la Roma actual ha desarrollado una identidad táctica propia desde la marcha de Mourinho. «Sin embargo, ahora el nuestro es un equipo distinto, muy diferente del que jugaba con Mourinho, aunque tampoco hayan pasado tantos años», explicó Gasperini.
«Es un equipo que me está dando grandes satisfacciones, porque incluso hoy necesitábamos mucha moral, una gran condición física y muchísimo corazón para jugar así en Como».
La Roma confiará en el talento creativo de Paulo Dybala y Bryan Cristante para superar la defensa del Madrid.
- Marco Canoniero
En busca de una victoria histórica en el Olímpico
La Roma quiere poner fin a una racha difícil ante el gigante español: ha perdido sus cuatro últimos enfrentamientos con el Real Madrid sin marcar ningún gol. Sin embargo, presenta un formidable historial como local en la competición, con ocho victorias en sus últimos nueve partidos de la Champions League en el Estadio Olímpico.
Los hombres de Gasperini buscarán aprovechar el fervor de su afición para lograr un resultado europeo memorable.
El partido comienza el jueves por la mañana en el Estadio Olímpico.
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