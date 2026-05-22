Campeón del mundo, ídolo del público, leyenda: Lukas Podolski pone fin a su carrera

«Se cierra un capítulo y comienza una nueva era», escribió Podolski, quien desde 2021 juega en el Gornik Zabrze polaco. El sábado, tras el partido en casa contra el Radomiak Radom, colgará las botas; el jueves se convirtió en propietario del club.

En un vídeo, el ídolo repasa su carrera: recoge las camisetas de sus clubes, se toma un té y concluye: «Bueno, se acabó la jornada». El Gornik Zabrze le agradeció y le deseó éxito en su nuevo rol.

El delantero, ídolo de la afición por su pierna izquierda y su descaro, cierra una carrera de éxitos. Con la selección alemana ganó el Mundial de Brasil 2014 y, tres años después, se despidió tras 130 partidos y 49 goles, quedando como el tercer máximo goleador de la DFB, por detrás de Miroslav Klose (71) y Gerd Müller (68).