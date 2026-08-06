Camiseta del West Ham 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El West Ham United está entrando en una era completamente nueva de cara a la temporada 2026-27, lo que convierte su próximo ciclo de equipaciones en uno de los más esperados de los últimos años. Las equipaciones de local y visitante ya han sido lanzadas, y los aficionados pueden esperar un inicio con estilo de esta nueva etapa.

Mientras que los mockups gráficos específicos y las filtraciones sobre los patrones del tejido de la tercera camiseta siguen guardándose con total hermetismo, un enorme cambio en las alianzas comerciales del club nos ha dado un avance definitivo de cómo serán logísticamente las nuevas equipaciones.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones 2026-27 del West Ham, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.