Las equipaciones adidas del Newcastle United para la temporada 2026-27 apuntan a ser algunos de los diseños más comentados de los últimos años. Dejando atrás los sencillos looks de herencia de su reencuentro inicial con adidas, la próxima colección introduce apuestas de diseño audaces, profundos homenajes arquitectónicos a Tyneside y el esperado regreso de elementos icónicos del club.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración detrás del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.