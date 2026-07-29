El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para 2026-27 tras el reencuentro del club con adidas. La nueva camiseta de local del Liverpool recupera las icónicas tres franjas en Anfield, mientras que la nueva equipación visitante se inspira en modelos memorables de mediados de la década de 1980, con un diseño blanco limpio con detalles en rojo y gris.
GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de su diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.