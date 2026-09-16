Ya está aquí la primera equipación del Chelsea para 2026-27 y, tras consultar a los aficionados, el escudo del club se ha renovado y se ha entrelazado con orgullo en el tejido de la parte frontal de la camiseta. El tejido azul brillante presenta cuello con botones y detalles en dorado Midwest Gold para el león rampante y el swoosh de Nike.

El icónico león rampante forma parte del escudo del Chelsea desde la llegada de Ted Drake al club londinense hace 75 temporadas, y este año sus marcas de garras ocupan el protagonismo. Apareciendo en paredes, murales de playa y conciertos, una serie de avistamientos por todo el mundo generó expectación más allá de los límites de la narrativa tradicional.

La equipación réplica tiene un precio de 89,99 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 134,99 £.