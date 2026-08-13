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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traducido por

Camiseta del AC Milan 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del AC Milan para la temporada 2026-27.

Todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones del AC Milan para 2026-27, incluidos los diseños filtrados, las combinaciones de colores y las fechas de lanzamiento previstas.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del AC Milan para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Primera equipación del AC Milan 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La equipación de local 2026/27 recupera las gruesas franjas rojas y negras, atrevidas, anchas e inconfundibles, que recorren todo el cuerpo de la camiseta, tanto por delante como por detrás, completadas con el regreso del pantalón blanco y las medias negras. Un diseño que siempre se ha bastado por sí mismo.

    No son solo franjas; son la seña de identidad del AC Milan. Cada detalle refuerza esa identidad. La inscripción «From Milan to the World» rinde homenaje a los millones de aficionados en todo el mundo, capaces de hacer que el club se sienta como en casa en cada continente. En la parte trasera del cuello, un sello de cera consagra el escudo rossonero: la esencia del AC Milan, estampada en cada camiseta como su firma auténtica, un legado atemporal transmitido de padres a hijos.

    La réplica tiene un precio de 85 £, mientras que la versión auténtica está disponible por 125 £.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Segunda equipación del AC Milan 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del AC Milan para 2026-27 es un clásico blanco, el color de las grandes ocasiones. Es una mentalidad que transforma cada contratiempo en un nuevo punto de partida, una idea que los aficionados del AC Milan han condensado en una sola frase: «Dopo Istanbul c’è sempre Atene» (Después de Estambul, siempre está Atenas). Impresas en la parte trasera del cuello, estas pocas palabras conectan a quienes vivieron la luz de Atenas tras la oscuridad de Estambul con las nuevas generaciones que ahora llevan adelante ese legado.



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    Tercera equipación del AC Milan 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del AC Milan 2026-27 presenta un aspecto elegante y moderno, con una base en negro intenso/gris carbón acentuada con llamativos detalles en rojo fluorescente. Diseñada en torno al concepto «Rossoneri bajo una nueva luz», la equipación reimagina la icónica paleta de colores del club con vivos logotipos rojos centrados, un cuello redondo, puños en las mangas y un sutil emblema del diablo Diavolo bajo la parte trasera del cuello. Su rasgo más distintivo son sus elementos reactivos a los rayos UV, que hacen que determinados detalles de la camiseta cambien de aspecto de forma dinámica según las condiciones de iluminación.



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