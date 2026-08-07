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Renuka Odedra

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Camiseta de la Juventus 2026-27: nuevas equipaciones de local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones de la Juventus para la temporada 2026-27.

La Juventus y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación local del club para la temporada 2026-27, recuperando las clásicas rayas blanquinegras, con algunos retoques añadidos.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones de la Juventus para la 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

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    Camiseta de local de la Juventus 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La primera equipación de la Juventus 2026-27 representa un audaz regreso a la elegancia sartorial que definió las épocas más prestigiosas del club. Alejándose de los experimentales patrones de «código de barras» de la temporada anterior, esta equipación apuesta por una aplicación limpia y uniforme de las icónicas rayas verticales blanquinegras. El diseño se articula en torno a un cuello polo retro con solapa, de un blanco impecable, que aporta a la camiseta una estética refinada y de alta costura, pensada para lucir igual de elegante en las calles de Turín que sobre el césped del Allianz Stadium.

    La característica definitoria de la equipación de este año es el uso intensivo de detalles en dorado metalizado, que sustituyen a los toques rosas del ciclo anterior. Este dorado brillante se aplica al simplificado escudo con la «J» de la Juventus, al logotipo de rendimiento de adidas y al patrocinador, creando un lujoso contraste sobre la base monocromática.


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    Segunda equipación de la Juventus 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    Antes de que el blanco y negro se convirtieran en sinónimo de la Juventus, estuvo el rosa. Utilizado por el club en sus primeros años, el color sigue siendo uno de los capítulos más distintivos de la historia de la Juventus. Para la temporada 2026-27, adidas y la Juventus han presentado una moderna camiseta de visitante que rinde homenaje a los primeros orígenes del club con una base rosa suave y un sutil estampado de cebra diseñado que fluye por toda la tela. La camiseta presenta nítidos detalles en negro en el cuello, los puños de las mangas y las icónicas tres rayas, realzados por un logotipo de adidas inspirado en la herencia y el clásico Juventus


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    Tercera equipación de la Juventus 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación de la Juventus para la temporada 2026-27 se inspira en el nombre latino del club, iuventus, que significa «juventud». Desarrollado en torno al tema «Youth Since 1897», el diseño refleja una interpretación moderna de la identidad de la Juventus. Una base negra se combina con gráficos de llamas tonales y detalles dorados, mientras que guiños visuales inspirados en el Y2K aportan un toque contemporáneo a la camiseta. Integrado en el tejido técnico, el gráfico añade textura y movimiento a toda la silueta.


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