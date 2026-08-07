La primera equipación de la Juventus 2026-27 representa un audaz regreso a la elegancia sartorial que definió las eras más prestigiosas del club. Alejándose de los experimentales patrones de «código de barras» de la temporada anterior, esta camiseta apuesta por una aplicación limpia y uniforme de las icónicas franjas verticales en blanco y negro. El diseño se articula en torno a un cuello polo retro, plegable y de un blanco impoluto, que aporta al uniforme una estética entallada y de alta moda, pensada para lucir tan impecable en las calles de Turín como sobre el césped del Allianz Stadium.

La característica definitoria de la equipación de este año es el amplio uso de detalles en dorado metalizado, que sustituyen a los toques rosas del ciclo anterior. Este dorado brillante se aplica al simplificado escudo de la «J» de la Juventus, al logotipo de rendimiento de adidas y a la marca del patrocinador, creando un lujoso contraste sobre la base monocromática.



