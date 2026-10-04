En declaraciones a los periodistas, De la Fuente expresó su admiración por la rápida evolución de Yamal, al afirmar que el jugador de 19 años encarna la identidad táctica agresiva y de alta intensidad de España. Elogió la capacidad del extremo para desarmar de forma constante las defensas rivales.

De la Fuente señaló que la madurez de Yamal marca el tono para el resto de la plantilla.

"No deja de sorprendernos. Tiene muchísimo talento, muchísimas posibilidades, no deja de crecer a pasos agigantados", dijo De la Fuente. "Lamine está camino de alcanzar el estatus de 'Leyenda'. Ha marcado pronto en nuestros últimos tres partidos, y sus goles tempraneros demuestran la actitud de todo el equipo. Siempre intentamos imponer nuestra identidad en cada partido desde el principio".