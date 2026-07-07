Tras reincorporarse a la concentración de entrenamiento en Dublín, Carter-Vickers se centra en recuperar su forma física. Aunque hizo sesiones ligeras al final de la temporada pasada, pasar a la intensidad de la pretemporada es un reto que asume con ganas. «Solo quiero volver a jugar al fútbol», añadió Carter-Vickers. «Entrené las últimas semanas de la temporada pasada, pero fueron sesiones ligeras por la fase del campeonato. Estas semanas ha sido bueno volver a entrenar con intensidad. Se trata de eso: estar lo más en forma posible. Puedes correr y hacer todo el trabajo físico que quieras por tu cuenta, pero no se puede comparar con jugar al fútbol, con recuperar el ritmo de eso».