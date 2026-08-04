Se aplicará una nueva norma destinada a tratar las supuestas lesiones de los porteros, que podrían utilizarse para romper el ritmo del rival, perder tiempo o dar al entrenador la oportunidad de dar instrucciones tácticas a sus jugadores.

Para esta "prueba", la International Football Association Board (IFAB) concedió al Comité Técnico de Árbitros español la autorización para participar en el experimento, según lo recogido en la circular número 34.

La nueva norma establece que, si el partido se detiene a causa de la lesión del portero, el entrenador principal debe designar de inmediato a un jugador de campo para que abandone el terreno de juego, y ese jugador deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto tras la reanudación del juego.

En caso de que el entrenador no designe a ningún jugador durante los primeros 10 segundos desde el momento en que el árbitro permite prestar la asistencia médica al portero, el capitán del equipo se verá obligado automáticamente a abandonar el terreno de juego.

La norma incluye tres excepciones claras.

La primera, cuando la lesión del portero se produce por una falta que conlleva el cobro de un tiro libre y requiere una intervención médica inmediata.

La segunda, cuando se produce un choque entre el portero y un jugador de campo que exige prestar asistencia médica a ambos jugadores.

La tercera excepción se da en el caso de que el portero sufra una hemorragia.

En caso de que un jugador de campo también resulte lesionado, el jugador lesionado que haya recibido tratamiento dentro del campo deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera de él durante un minuto completo de tiempo de juego efectivo tras la reanudación del partido, pudiendo regresar al campo después de obtener el permiso del árbitro durante la reanudación del juego.