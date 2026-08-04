Si un jugador del equipo atacante comete una infracción antes de que el balón entre en juego durante la ejecución de un tiro libre o un saque de esquina de su equipo, y no la detectan los miembros del equipo arbitral presentes sobre el terreno de juego, la tecnología "VAR" puede intervenir y recomendar la realización de una revisión sobre el terreno de juego, siempre que la infracción cumpla determinados criterios.
Estos casos incluyen que la infracción implique una posible expulsión por conducta violenta, escupir, morder, actuar de forma muy agresiva o proferir insultos o injurias.
Asimismo, la tecnología "VAR" puede intervenir si la infracción continúa en el momento de golpear el balón o después de golpearlo.
También se puede intervenir si la infracción se produce después de la señal del árbitro, ya sea con la mano, el brazo o el silbato del árbitro, para la ejecución del saque, y la infracción tiene un efecto directo e inmediato.
Los casos en los que se puede intervenir incluyen si la infracción:
Ayuda al equipo atacante a marcar un gol o a crear una ocasión de gol.
Reduce la capacidad del equipo defensor de evitar un gol.
Provoca que el equipo defensor cometa una infracción que implique un penalti.
Provoca que el equipo defensor cometa una infracción que implique una tarjeta roja por impedir una ocasión manifiesta de gol.
Provoca que un jugador del equipo defensor reciba una segunda tarjeta amarilla por impedir una ocasión manifiesta de gol.
Provoca la detención de un ataque prometedor o la interferencia en él.