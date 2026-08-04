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Cambios históricos, oficial: la Liga anuncia las nuevas normas arbitrales

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Cambios masivos que abarcan numerosos aspectos

El Comité Técnico de Árbitros de España anunció oficialmente las nuevas modificaciones a las reglas y criterios arbitrales que entrarán en vigor con el inicio de la temporada 2026-27, que arranca durante la próxima semana, en un paso que busca reducir la pérdida de tiempo, unificar los criterios arbitrales y abordar algunos de los casos polémicos que vivieron los terrenos de juego durante las temporadas pasadas.

Algunas de estas modificaciones ya se aplicaron durante el Mundial 2026, mientras que otras reglas recibieron aclaraciones y actualizaciones en comparación con los criterios vigentes en las temporadas anteriores.
A continuación, las principales modificaciones y nuevas reglas que se aplicarán:

  • Cambios con límite de tiempo

    Una nueva norma ya entró en vigor durante el Mundial 2026 y ahora pasará a las competiciones profesionales del fútbol español, con el objetivo de reducir la pérdida de tiempo durante la realización de los cambios.

    Según la nueva norma, el jugador que vaya a ser sustituido debe abandonar el terreno de juego en un plazo de 10 segundos desde el momento en que aparece el cartel de cambio, o desde la señal del árbitro para efectuar la sustitución en caso de no utilizarse un panel electrónico.

    En caso de que el jugador no abandone el terreno de juego durante esos diez segundos, salvo en los casos en que abandonar el campo en 10 segundos no sea posible por razones de seguridad, protección o lesión, seguirá estando obligado a salir del campo, pero el jugador suplente no podrá entrar hasta la primera interrupción del juego después de que haya transcurrido un minuto completo de tiempo de juego efectivo desde la reanudación del partido.

    En caso de que se realicen varios cambios al mismo tiempo, todos los jugadores que vayan a ser sustituidos deben abandonar el terreno de juego en un plazo de 10 segundos desde el momento en que se señala la realización del último cambio.

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  • Lesiones de los porteros

    Se aplicará una nueva norma destinada a tratar las supuestas lesiones de los porteros, que podrían utilizarse para romper el ritmo del rival, perder tiempo o dar al entrenador la oportunidad de dar instrucciones tácticas a sus jugadores.

    Para esta "prueba", la International Football Association Board (IFAB) concedió al Comité Técnico de Árbitros español la autorización para participar en el experimento, según lo recogido en la circular número 34.

    La nueva norma establece que, si el partido se detiene a causa de la lesión del portero, el entrenador principal debe designar de inmediato a un jugador de campo para que abandone el terreno de juego, y ese jugador deberá permanecer fuera del campo durante al menos un minuto tras la reanudación del juego.

    En caso de que el entrenador no designe a ningún jugador durante los primeros 10 segundos desde el momento en que el árbitro permite prestar la asistencia médica al portero, el capitán del equipo se verá obligado automáticamente a abandonar el terreno de juego.

    La norma incluye tres excepciones claras.

    La primera, cuando la lesión del portero se produce por una falta que conlleva el cobro de un tiro libre y requiere una intervención médica inmediata.

    La segunda, cuando se produce un choque entre el portero y un jugador de campo que exige prestar asistencia médica a ambos jugadores.

    La tercera excepción se da en el caso de que el portero sufra una hemorragia.

    En caso de que un jugador de campo también resulte lesionado, el jugador lesionado que haya recibido tratamiento dentro del campo deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera de él durante un minuto completo de tiempo de juego efectivo tras la reanudación del partido, pudiendo regresar al campo después de obtener el permiso del árbitro durante la reanudación del juego.

  • Aplicación del principio de ventaja durante la reanudación del juego

    Si un equipo ejecuta un saque de banda, un tiro libre o un saque de esquina de forma incorrecta, como realizar un saque de banda o un tiro libre desde un lugar equivocado, y el equipo rival logra directamente hacerse con una posesión clara del balón, el árbitro puede permitir que el juego continúe y aplicar el principio de ventaja.

    En cambio, si el equipo rival no logra hacerse con una posesión clara del balón, el árbitro ordenará repetir la reanudación o sancionará la infracción conforme al reglamento.

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  • El doble toque en los penaltis

    Tras la gran polémica que se generó por el penalti que ejecutó Julián Álvarez durante el duelo del Atlético de Madrid frente al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League en la temporada 2024-25, en el que el jugador tocó el balón dos veces durante el lanzamiento, el fútbol español se sumará a lo aprobado por el International Football Association Board (IFAB).

    En caso de que se produzca un doble toque involuntario durante la ejecución del penalti y el lanzamiento acabe en gol, el penalti se repetirá.

    En cambio, si se produce el doble toque y el lanzamiento acaba fallándose, el penalti se dará por perdido.

  • Retraso en la reanudación del juego en los saques de banda y saques de meta

    El árbitro podrá sancionar a los equipos que retrasen intencionadamente la reanudación del juego en situaciones específicas.

    En caso de que el equipo pierda tiempo deliberadamente al ejecutar un saque de banda, el saque se concederá al equipo rival.

    En cambio, si el equipo retrasa la ejecución del saque de puerta con el objetivo de perder tiempo, se concederá un saque de esquina al equipo rival.

    Y cuando el árbitro detecte que el equipo retrasa intencionadamente el juego, lo advertirá iniciando una cuenta atrás de 5 segundos, y si la reanudación no se ejecuta dentro de ese plazo, se tomará la decisión conforme a los casos explicados anteriormente.

  • Zanjada la polémica sobre el saque de puerta y la situación de Marc Pubill

    Se ha aclarado una de las situaciones más polémicas que se vivieron la temporada pasada, cuyo protagonista fue Marc Pubill, jugador del Atlético de Madrid, justo antes del inicio de la nueva temporada.

    Durante el partido del Atlético de Madrid ante el Barcelona la temporada pasada, en la Liga de Campeones, el portero Juan Musso colocó el balón sobre el terreno de juego y luego lo golpeó con el pie en dirección a Pubill.

    Pero el defensa cometió un error al detener el balón con la mano antes de golpearlo con el pie para poner el balón en juego.

    En aquel momento, el árbitro Kovács consideró que el balón no había entrado en juego.

    Según la nueva aclaración, si el portero juega el balón y a continuación un compañero lo toca de forma intencionada con la mano o el brazo dentro del área, se señalará penalti.

    De este modo se unifican los criterios arbitrales en estas situaciones, y si el defensa quiere ejecutar el saque de puerta, debe hacerlo sin que el portero haya tocado antes el balón.

  • ¿Cuáles son las nuevas situaciones que puede revisar la tecnología del VAR?

    Se han añadido varios casos nuevos a la lista de incidencias que la tecnología del videoarbitraje "VAR" puede revisar durante los partidos.

    Estos casos incluyen:

  • La tarjeta roja resultante de una segunda tarjeta amarilla

    La tecnología del VAR puede revisar los casos de tarjeta roja derivados de que un jugador reciba una segunda tarjeta amarilla, si la decisión es claramente errónea.

  • Error de identificación del jugador

    La tecnología VAR puede intervenir en caso de un error en la identificación del jugador cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja a un jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos, a pesar de que el árbitro había señalado la falta de forma clara contra otro jugador.

    En este caso no se puede revisar la falta en sí, salvo dentro del marco del error de identificación del jugador.

    Durante el Mundial 2026, el uso de la cláusula de error de identificación para tratar los casos de simulación fue bien recibido, y está previsto incluirlo dentro de la revisión detallada del protocolo de la tecnología VAR que se anunció en la circular número 32.

    No obstante, esta cláusula no podrá utilizarse de esta manera hasta que finalice la revisión mencionada.

    El error de identificación del jugador se considera un caso que la tecnología VAR solo puede revisar cuando el árbitro sanciona a un jugador equivocado por la falta que el propio árbitro señaló.

    Algunos ejemplos de ello son:

    • Que un jugador reciba una tarjeta amarilla por un toque de mano cometido por otro jugador.

    Que un jugador reciba una tarjeta amarilla por una entrada temeraria cometida por otro jugador.

    Cualquier caso similar en el que el árbitro señale una falta, pero muestre la sanción disciplinaria al jugador equivocado.

    En este contexto no se puede revisar la validez de la decisión del árbitro de señalar la falta en sí, ya que la revisión se limita exclusivamente a la identificación del jugador que cometió la falta.

    Las únicas excepciones son los casos que entran dentro de las demás categorías revisables por la tecnología VAR, que son los goles y las faltas previas a la anotación de los goles, las decisiones sobre penaltis y los casos de tarjetas rojas.

  • Los saques de esquina señalados por error

    La tecnología "VAR" puede revisar la concesión errónea y evidente de un saque de esquina, incluso en caso de que el balón haya salido del terreno de juego por encima de la línea de banda, siempre que la revisión se realice de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

    En caso de que el saque de esquina se ejecute con rapidez, la decisión no podrá modificarse posteriormente.

    Asimismo, la "señal de retransmisión televisiva" se vuelve obligatoria si la decisión se modifica tras recibir información de la tecnología "VAR".

    Se recalca que la concesión errónea de un saque de esquina solo puede ser un caso revisable por parte de la tecnología "VAR" en situaciones muy evidentes, siempre que sea posible completar la revisión de inmediato y sin retrasar la reanudación del juego.

  • Las faltas que comete el delantero antes de la ejecución de los tiros libres y los saques de esquina

    Si un jugador del equipo atacante comete una infracción antes de que el balón entre en juego durante la ejecución de un tiro libre o un saque de esquina de su equipo, y no la detectan los miembros del equipo arbitral presentes sobre el terreno de juego, la tecnología "VAR" puede intervenir y recomendar la realización de una revisión sobre el terreno de juego, siempre que la infracción cumpla determinados criterios.

    Estos casos incluyen que la infracción implique una posible expulsión por conducta violenta, escupir, morder, actuar de forma muy agresiva o proferir insultos o injurias.

    Asimismo, la tecnología "VAR" puede intervenir si la infracción continúa en el momento de golpear el balón o después de golpearlo.

    También se puede intervenir si la infracción se produce después de la señal del árbitro, ya sea con la mano, el brazo o el silbato del árbitro, para la ejecución del saque, y la infracción tiene un efecto directo e inmediato.

    Los casos en los que se puede intervenir incluyen si la infracción:

    Ayuda al equipo atacante a marcar un gol o a crear una ocasión de gol.

    Reduce la capacidad del equipo defensor de evitar un gol.

    Provoca que el equipo defensor cometa una infracción que implique un penalti.

    Provoca que el equipo defensor cometa una infracción que implique una tarjeta roja por impedir una ocasión manifiesta de gol.

    Provoca que un jugador del equipo defensor reciba una segunda tarjeta amarilla por impedir una ocasión manifiesta de gol.

    Provoca la detención de un ataque prometedor o la interferencia en él.

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