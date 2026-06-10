Cambio de opinión de Vincent Kompany: ¿le espera al FC Bayern de Múnich una enorme suma por el traspaso de Alphonso Davies?

Desde que se rompió el ligamento cruzado en la primavera de 2025, Davies ha tenido dificultades para mantenerse en forma. Varias lesiones musculares lo han marginado, y ahora, con una lesión en el muslo, probablemente se perderá el inicio del Mundial con Canadá.

Ahora, Vincent Kompany ha cambiado de idea: fichar un nuevo lateral izquierdo es prioridad.

Si llega una oferta adecuada por Davies, el Bayern negociará; los abundantes recursos de algunos clubes saudíes podrían agilizar el acuerdo entre clubes.

Sin embargo, es poco probable que Davies acepte ir a la liga saudí. Con solo 25 años, el canadiense está en su mejor momento deportivo y, a pesar de sus lesiones, sigue siendo uno de los mejores laterales del mundo.