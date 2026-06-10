Según Sport Bild, clubes saudíes contactaron al campeón alemán y al jugador canadiense para consultar un posible traspaso el próximo verano.
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Cambio de opinión de Vincent Kompany: ¿le espera al FC Bayern de Múnich una enorme suma por el traspaso de Alphonso Davies?
Al parecer, representantes de ambos clubes se reunieron en la Säbener Straße para discutir las «condiciones de un posible traspaso», aunque aún no hay acuerdo.
Aunque renovó hasta 2030, su elevado salario (15 millones de euros anuales) y sus lesiones han hecho que el club considere su venta.
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Davies ya no es una figura indiscutible en el FC Bayern
Desde que se rompió el ligamento cruzado en la primavera de 2025, Davies ha tenido dificultades para mantenerse en forma. Varias lesiones musculares lo han marginado, y ahora, con una lesión en el muslo, probablemente se perderá el inicio del Mundial con Canadá.
Ahora, Vincent Kompany ha cambiado de idea: fichar un nuevo lateral izquierdo es prioridad.
Si llega una oferta adecuada por Davies, el Bayern negociará; los abundantes recursos de algunos clubes saudíes podrían agilizar el acuerdo entre clubes.
Sin embargo, es poco probable que Davies acepte ir a la liga saudí. Con solo 25 años, el canadiense está en su mejor momento deportivo y, a pesar de sus lesiones, sigue siendo uno de los mejores laterales del mundo.
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El FC Bayern quiere fichar a Nathaniel Brown.
Si finalmente deja Múnich, su sustituto sería Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort. El Bayern ya habría alcanzado un acuerdo con el internacional alemán, aunque las negociaciones entre ambos clubes continúan.
El Frankfurt pide unos 60 millones de euros, pero el Bayern busca pagar menos. El jugador de 22 años se ha mostrado evasivo sobre su futuro: «Eso no me afecta», afirmó durante la preparación del Mundial con Alemania. «Estoy totalmente centrado en la selección y encantado de participar en el torneo».
Sin embargo, según Sport Bild, fichar por Kompany y el Bayern es su prioridad. Rechazaría ofertas de Real Madrid, Arsenal y Manchester City. Kompany lo sigue desde hace años y ya intentó ficharlo para el Burnley.
Según la publicación, el Bayern contactó a su entorno antes del parón invernal, especialmente tras su actuación en la derrota 0-3 de la SGE frente al equipo muniqués en octubre de 2025, que impresionó a los directivos bávaros. En ese encuentro, Brown marcó a Michael Olise y lo neutralizó, tal como había hecho con Lamine Yamal en la Champions.