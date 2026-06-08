Según el experto belga en fichajes de Sky, Sacha Tavolieri, el actual «director de fútbol global» de Red Bull no descarta trabajar en Arabia Saudí y ya habría conversado con el Al-Ittihad sobre una posible colaboración.
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¿Cambio controvertido pese a las desmentidas de su representante? Al parecer, Jürgen Klopp negocia un nuevo puesto
Hace una semana, el representante de Klopp, Marc Kosicke, desmintió los rumores sobre su fichaje por el club saudí: «Es imposible». Sin embargo, según Tavolieri, las conversaciones se reanudaron el domingo.
Según estas informaciones, el Al-Ittihad querría nombrar al técnico de 58 años director técnico, cargo desde el que se ocuparía principalmente de los fichajes. Klopp habría puesto como condición dejar su puesto en el Red Bull solo tras el inicio de la temporada o, más concretamente, al cerrarse el mercado de fichajes.
A diferencia de Europa, el mercado saudí abre más tarde y se extiende hasta el 22 de julio.
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La marcha de Klopp del RB sigue siendo un tema recurrente
Klopp, responsable de los intereses del fabricante de refrescos en RB Leipzig, Salzburgo y clubes de Brasil, EE. UU. y Japón, tiene contrato hasta 2029. Desde hace tiempo circulan rumores sobre una posible rescisión anticipada o un regreso a los banquillos. Su nombre ha sonado sobre todo en el Real Madrid: el candidato presidencial Enrique Riquelme prometió ficharlo si ganaba las elecciones. Klopp, sin embargo, ha reiterado que no planea regresar a los banquillos.
Sin embargo, en marzo surgieron rumores sobre desacuerdos internos. Según L'Équipe, existen varios puntos de discordia entre el club y el exentrenador del BVB y el Liverpool FC.
Entre ellos destacaba el fichaje del técnico del Leipzig, Ole Werner, que entonces riesgo quedarse fuera de la Champions. Además, en el París Saint-Germain —donde Red Bull posee más del 10 % de las acciones— también habrían surgido roces por la misma razón: al no tener competencias claras, Klopp no participó en la búsqueda de entrenador en primavera y el club optó por Antoine Kombouaré, ajeno a su órbita en el RB.