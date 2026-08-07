Los rumores de mercado

"Cada verano, todos los jugadores se ven involucrados en noticias de mercado. Esto forma parte del mundo del fútbol y todos estamos acostumbrados. Estoy muy contento y orgulloso de representar a la Juventus, estoy contento de estar aquí y estoy centrado aquí. ¿Si me gusta jugar por la derecha? A mí me gusta cualquier posición. El primer año con Allegri jugué por la derecha y también en Italia, no hay problemas. Intento dar siempre lo máximo en cada zona del campo donde el míster quiere hacerme jugar".





El final de la pasada temporada

"Por cómo terminó, es para olvidarlo. Lo que hicimos el año pasado, que no fue suficiente, puede ser útil de cara a este año para trabajar y apretar siempre más. Debemos quedarnos con esto y trabajar para hacerlo mejor".