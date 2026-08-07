Andrea Cambiaso, carrilero de la Juventus, habla en rueda de prensa desde Perth, en Australia, en la víspera del derbi de Italia amistoso contra el Inter. A continuación, sus palabras, recogidas por TuttoJuve.com.
Sobre el partido de mañana
"Siempre es fascinante jugar este tipo de partidos, porque son partidos preciosos. Habrá competitividad aunque sea un amistoso. Nosotros daremos sin duda el máximo y ya veremos mañana".
La importancia de empezar la temporada con Spalletti
"Cuanto más pasa el tiempo, más nos parecemos a las ideas de juego de Spalletti. Es bonito trabajar con él, sobre todo ya desde el inicio de la temporada. Estamos trabajando bien a pesar de los viajes y todo lo demás. Estamos entusiasmados de trabajar con él".