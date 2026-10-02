A la espera de la reforma de la Nations League, que a partir de la temporada 2028/29 se disputará con un formato análogo al de las nuevas competiciones de clubes (las ligas tendrán 3 grupos de 6 equipos, cada selección jugará 6 partidos contra 5 rivales diferentes), también cambia en consecuencia el reglamento de esta quinta edición del torneo, que ya ha visto a Italia en acción contra Bélgica y Turquía.
Cambia la Nations League 2026/27: las dos mejores terceras siguen en la Liga A, solo descienden directamente las dos peores cuartas
Lo ha oficializado el Comité Ejecutivo de la UEFA: para poder reajustar numéricamente a las selecciones en el nuevo formato, se pasará de las actuales 16 a 18 selecciones por cada liga, por lo que inevitablemente cambiarán los mecanismos de ascenso y descenso. En esencia, Italia tendrá las mismas opciones de clasificarse para los cuartos de final, a los que también este año accederán las ganadoras y las segundas clasificadas de los cuatro grupos, mientras se reducen los riesgos de descender a la Liga B.
Pero veamos en detalle qué cambiará. Hasta la pasada temporada, las últimas de los cuatro grupos de la Liga A descendían directamente a la Liga B, mientras que todas las terceras clasificadas disputaban una eliminatoria por la permanencia contra las segundas de la Liga B. En la Nations League 2026/2027 descenderán directamente solo las dos peores cuartas clasificadas, las dos mejores terceras de los cuatro grupos seguirán en la Liga A y las dos peores terceras clasificadas, junto a las dos mejores cuartas clasificadas, disputarán las eliminatorias contra las segundas clasificadas de los cuatro grupos de la Liga B. Italia está afrontando cuatro partidos en el arco de 11 días, un auténtico tour de force al término del cual probablemente sabrá si puede aspirar a la clasificación para los cuartos o si tendrá que luchar por la permanencia en la Liga A.
Pero veamos en detalle qué cambiará. Hasta la pasada temporada, los últimos de los cuatro grupos de la Liga A descendían directamente a la Liga B, mientras que todos los terceros clasificados disputaban una repesca por no descender con los segundos de la Liga B. En la Nations League 2026/2027 descenderán directamente solo los dos peores cuartos clasificados, los dos mejores terceros de los cuatro grupos seguirán en la Liga A y los dos peores terceros clasificados, junto con los dos mejores cuartos clasificados, disputarán las repescas contra los segundos clasificados de los cuatro grupos de la Liga B. Italia afronta cuatro partidos en el plazo de 11 días, un auténtico tour de force al término del cual probablemente sabrá si puede aspirar a la clasificación para los cuartos o si tendrá que luchar por la permanencia en la Liga A.
Para garantizarse el acceso directo a la Liga A de la próxima y renovada edición de la Nations League, será importante clasificarse para los cuartos de final o, al menos, estar entre las dos mejores terceras.
EL CALENDARIO DE ITALIA EN EL GRUPO A1 DE LA UEFA NATIONS LEAGUE
25 de septiembre de 2026 (20.45 horas): Italia-Bélgica 0-2
28 de septiembre de 2026 (20.45 horas): Turquía-Italia 1-4
2 de octubre de 2026 (20.45 horas): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis
5 de octubre de 2026 (20.45 horas): Italia-Turquía - Stadio Renato Dall’Ara, Bolonia
12 de noviembre de 2026 (20.45 horas): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milán
15 de noviembre de 2026 (20.45 horas): Bélgica-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruselas
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