Calum McFarlane revela un mensaje de Xabi Alonso tras perder la final de la FA Cup, y el vestuario del Chelsea está «entusiasmado» por recibir al nuevo entrenador

Tras perder 1-0 ante el Manchester City en la final de la FA Cup en Wembley, se anunció que Alonso firmó un contrato de cuatro años con el Chelsea. Aunque asumirá el cargo en julio, el entrenador interino McFarlane ya habló con él.

Antes del derbi londinense del martes contra el Tottenham, McFarlane atendió a los medios. Al ser preguntado por Alonso, respondió: «Aún no he hablado con él, pero me envió un mensaje el domingo. No revelaré el contenido, pero trataba sobre todo de la final. Hemos intercambiado algunos textos».