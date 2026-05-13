Callum Wilson criticó la falta de coherencia arbitral en la Premier League. El delantero del West Ham United vio cómo el VAR anulaba su gol contra el Arsenal, un golpe duro para un equipo inmerso en la lucha por evitar el descenso. Para el Arsenal, en cambio, la decisión mantuvo su ventaja en la carrera por el título.
Traducido por
Callum Wilson critica el arbitraje tras un gol anulado contra el Arsenal y señala un patrón llamativo
La polémica del derbi londinense del domingo persiste. Al delantero Wilson le anularon el gol del empate en el descuento tras una larga revisión del VAR. El árbitro Chris Kavanagh, tras revisar el monitor, determinó que el portero David Raya había sido sujetado.
El delantero del West Ham no entiende la decisión y denuncia falta de coherencia: «Analizamos las jugadas de reanudación del Arsenal y pasaba seguido», dijo a Sky Sports. Añade que casi todos los equipos bloquean a los porteros de forma similar en el área, pero casi nunca se pita.
Según él, a lo largo de la temporada se suelen pasar por alto situaciones similares, y el árbitro también debería haber considerado este incidente como un empujón normal dentro del área. «Si señalas uno, tienes que señalarlos todos», afirmó Wilson.
Sin embargo, el presidente de la PGMOL, Howard Webb, respaldó la decisión en el programa «Match Officials Mic’d Up». Aseguró que el contacto con Raya fue falta y que los porteros deben protegerse siempre cuando un rival los agarra.
Sin embargo, el delantero Wilson no está convencido y recuerda que, antes de la jugada, Leandro Trossard y Gabriel ya forcejearon. «Si eso es falta, entonces lo de Trossard también lo es», afirmó.