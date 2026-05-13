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Callum Wilson asegura que el gol anulado al Arsenal debió contar y rompe su silencio sobre la polémica del VAR
Wilson está furioso por la decisión
Las repercusiones del derbi londinense del domingo persisten tras la anulación, en el descuento, de un gol de Wilson tras una larga revisión. El árbitro Chris Kavanagh validó el tanto, pero luego revisó el monitor y decidió que Pablo había obstaculizado a David Raya al sujetarle el brazo mientras el portero intentaba atrapar el balón.
Al comentar el incidente, Wilson cuestionó por qué se ignoran acciones similares: «Debió contar, primero porque marqué. Segundo, muchos equipos bloquean a los porteros en el área. Lo vimos en las jugadas a balón parado delArsenal y ocurre siempre». No es solo que ellos lo hagan, todo el mundo lo hace».
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Exigir coherencia a los funcionarios
Wilson afirmó que la falta sobre Raya fue un caso aislado y recordó otras jugadas similares anteriores. Añadió que, si los árbitros van a ser tan rigurosos, deben sancionar todos los contactos en el área, no solo el que anuló un gol clave para título y descenso.
«Para mí es en nuestra contra, ¿estás diciendo que es falta? Posiblemente», añadió Wilson. «Pero, por supuesto, ha habido incidentes similares a lo largo de la temporada. Si hay coherencia, nadie se queja. Si vas a señalar uno, tendrás que señalarlos todos. Probablemente debió dejar que la jugada siguiera y considerarla solo un forcejeo en el área».
Webb defiende la intervención del VAR
A pesar de la indignación del entorno del West Ham, el director de la PGMOL, Howard Webb, respaldó públicamente la anulación del gol. En el programa «Match Officials Mic'd Up» explicó que el contacto con el portero del Arsenal fue claro y constituía falta, pese a la intensidad del partido.
Webb fue contundente: si un portero es agarrado, debe protegerse. No obstante, Wilson replicó que Leandro Trossard y Gabriel también forcejearon antes de que el balón llegara a Raya.
«Si se toma solo la mano de Pablo sobre el portero, claro que es falta», añadió. «Pero si se ve que Trossard ni miraba el balón y lo empujaba, y que Gabriel le tiraba de la camiseta, él tenía que evitar caer de algún modo. Si eso es falta, entonces lo de Trossard también lo es».
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Guardiola pierde la fe en el sistema
La polémica ha atraído la atención de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, cuyo equipo persigue al Arsenal en la cima de la tabla. El técnico catalán, que nunca ha confiado en el VAR, criticó su subjetividad y consideró que no es fiable para decidir títulos.
“Nunca he confiado en nada desde que ellos (el VAR) llegaron hace mucho tiempo. Siempre he pensado que debemos hacerlo mejor, porque al final dependes de ti mismo; el VAR es como lanzar una moneda al aire». Instó a sus jugadores a centrarse en su juego para evitar que los resultados cruciales dependan de la cabina del VAR en Stockley Park, cuando la Premier League alcanza su punto álgido.