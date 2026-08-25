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«Cállate y sé inteligente»: llaman «idiota» a Julian Alvarez por la saga de su traspaso al Atlético de Madrid mientras el Arsenal valora un movimiento de 50 millones de libras
Dugarry carga contra la conducta de Alvarez
Álvarez ha sido tachado de «idiota» tras sus sonados intentos de forzar un traspaso del Atlético de Madrid al Barcelona este verano. El internacional argentino, que hizo público su deseo de unirse al conjunto catalán durante el Mundial, ha visto cómo su relación con el Atleti se ha deteriorado rápidamente.
El campeón del mundo con Francia Dugarry ha sido una de las voces más críticas con la estrategia del jugador de 26 años, al cuestionar tanto su profesionalidad como los consejos que recibe de sus representantes.
Dugarry dijo a RMC: "El jugador y su entorno son idiotas. ¿Cómo puedes declarar: 'Quiero irme del club'? ¿Es estúpido o qué? La mejor manera de irse no es hacer eso. Cállate, sé modesto, sé inteligente en tu comunicación. ¿No viste lo que pasó con Griezmann? ¿No conoces a tu directiva? ¿No conoces a tu afición? A un jugador que quiere irse se le debería permitir marcharse".
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Los aficionados se vuelven contra el argentino
La situación alcanzó un punto de ruptura durante el reciente empate 2-2 del Atlético contra el Villarreal en el Riyadh Air Metropolitano. Alvarez, que anteriormente había disfrutado de un fuerte vínculo con la afición, fue recibido con una sonora pitada y abucheos por parte del público local.
Los informes sugieren que el Atlético de Madrid se encuentra en una situación complicada, ya que la mayoría de los aficionados del club increparon al argentino antes, durante y después del partido. El delantero incluso fue aconsejado por el club que se dirigiera solo directamente al túnel de vestuarios tras el pitido final para evitar una mayor confrontación con la grada.
El Arsenal emerge como vía de escape
Mientras Álvarez sigue empeñado en fichar por el Camp Nou, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme en su negativa a vender a un rival directo de LaLiga. Sin embargo, según se informa, el club ha abierto la puerta a un traspaso a la Premier League, con el Arsenal como principal pretendiente.
El Arsenal busca actualmente refuerzos en ataque, y la posible salida de Gabriel Martinelli podría aportar los fondos necesarios y liberar espacio en la plantilla para facilitar una operación por el argentino. A pesar de los guiños públicos del delantero al Barcelona, que incluyeron dar «me gusta» a publicaciones en redes sociales en las que aparecía con la camiseta blaugrana, el Arsenal sigue confiando en que le seduzca un regreso a la Premier League.
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El estancamiento persiste a medida que se acerca la fecha límite
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el consejero delegado, Miguel Ángel Gil, se mantienen firmes en sus «líneas rojas». El club está molesto porque Álvarez considera que no cumplieron una promesa hecha en febrero sobre su salida, pero no se dejará presionar para aceptar un acuerdo a precio de saldo con el Barcelona.
El equipo de Hansi Flick sigue de cerca la situación, con la esperanza de que la insistencia del jugador acabe obligando al Atlético a suavizar su postura. Sin embargo, la realidad financiera en Madrid significa que una venta al Arsenal podría ser la única solución viable para todas las partes implicadas.
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