Scholes no se contuvo al reaccionar a la desastrosa actuación del Manchester United en la jornada inaugural, centrando especialmente su atención en los comentarios de Fernandes tras el partido. El capitán del Manchester United expresó su frustración después de la derrota por 2-0, al sugerir que el equipo estaba repitiendo los mismos errores que frenaron su progresión durante la campaña anterior.

Sin embargo, Scholes, hablando en el podcast 'The Good, The Bad and The Football', sostuvo que las propias actuaciones del capitán sobre el terreno de juego no le otorgaban autoridad para mostrarse tan tajante en los medios después de un resultado así.

Al referirse a las palabras del capitán, Scholes fue contundente en su respuesta a las quejas del centrocampista. "Me interesaría saber qué quiere decir (Fernandes) con eso", dijo Scholes. "¿Qué errores? ¿Estaban regalando goles a balón parado? Sobre todo cuando rindes como rindió él también, creo que probablemente lo mejor sea mantener la boca cerrada, porque él tampoco hizo su mejor partido, y hubo bastantes como él".