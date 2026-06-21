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«¡Cállate, joder!»: Gary Lineker responde a la broma de Micah Richards, que lo llamó «traidor» al unirse el expresentador de «Match of the Day» al equipo de comentaristas de ITV para el Mundial de 2026
Veteranos de la radiodifusión se lanzan pullas en Nueva York
La larga colaboración entre Lineker y Richards dio un giro hilarante este fin de semana, cuando ambos se enzarzaron en una discusión por la aparición sorpresa de Lineker en ITV.
Tras 26 años como rostro deportivo de la BBC, su presencia en el estudio rival causó revuelo entre aficionados y excompañeros.
Richards, quien seguirá en el equipo de comentaristas de la BBC para el Mundial de 2026, aprovechó para burlarse de su copresentador en «The Rest is Football». La guasa alcanzó su cima en un segmento digital, donde Richards, en broma, intentó usurpar el papel de Lineker como presentador principal.
La contundente respuesta de Lineker a las acusaciones de «traidor»
Richards inició su programa digital diciendo: «Hola y bienvenidos a *Rest is Football* conmigo». Lineker lo interrumpió al grito de: «¡Eh, Micah, ese es mi trabajo!». Richards, entre risas, respondió: «¿Ves? No está bien, ¿verdad? ¡Eres un traidor! ¡26 años de sangre, sudor y lágrimas para la BBC, y luego te pasas a la competencia!».
Lineker, divertido, cortó el vídeo de Richards, que emitía desde Mánchester, y le respondió: «Cierra la p*** boca». El momento, compartido en redes, mostró su buena relación pese al cambio de cadena.
Críticas veladas a la cobertura de la BBC
Aunque el intercambio con Richards fue humorístico, su fichaje por ITV le permitió lanzar una pulla a sus antiguos empleadores. Ha dejado claro que prefiere las retransmisiones in situ, y ha contrastado su papel actual en Nueva York con la decisión de la BBC de emitir gran parte de la cobertura inicial del torneo desde Salford.
Durante su presentación en ITV, Lineker elogió el plató en directo: «He estado grabando un programa diario para Netflix en Times Square. Pero tenía muchas ganas de ver vuestro plató, es increíble y puedo confirmar que es real», añadió. En mayo ya criticó el set de «caja verde» de Salford y defendió el ambiente del torneo.
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ITV se enfrenta a sus propios retos
A pesar de los elogios de Lineker a la producción de ITV, la cadena rival ha sufrido en Estados Unidos. Mientras la BBC se quedaba a salvo en Mánchester, el equipo de ITV en Brooklyn ha enfrentado mal tiempo y quejas por ruido que han puesto en riesgo su retransmisión.
Recientemente, fuertes vientos obligaron a la presentadora Laura Woods y a sus invitados a abandonar el estudio al aire libre y refugiarse adentro durante el partido Suiza-Bosnia y Herzegovina. Además, se informa que el equipo ha tenido que lidiar con el ruido de fiestas en la azotea de un hotel vecino, lo que demuestra que, aunque estar sobre el terreno ofrece un escenario «real», también conlleva imprevistos logísticos.