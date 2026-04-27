Calificaciones del Manchester United vs. Brentford: Casemiro y Bruno Fernandes brillan, y Benjamin Sesko casi garantiza el regreso a la Liga de Campeones

Casemiro cabeceó su cuarto gol en ocho partidos para poner al United por delante en el minuto 12. Antes, Amad Diallo falló un mano a mano tras una gran jugada de Kobbie Mainoo y Sepp van den Berg salvó bajo palos su disparo. Poco después, Caoimhin Kelleher repelió otro remate de Harry Maguire.

El United sufrió unos minutos de peligro y Lammens evitó dos posibles autogoles de Heaven. Justo antes del descanso, Sesko marcó el segundo tras un pase de Bruno Fernandes. El pase del capitán del United le permitió alcanzar 19 asistencias en la temporada, a solo una del récord conjunto de la Premier League que comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry.

El United controló la segunda parte, pero un tanto de Mathias Jensen en el 87 reavivó la tensión hasta el pitido final.

GOAL puntúa a los jugadores del United de Old Trafford...