El sueco pasó desapercibido en los 45 minutos que jugó. Peor aún, el Liverpool perdió a Hugo Ekitike por lesión en una primera parte tensa, donde el PSG dominó la posesión, aunque Marquinhos salvó sobre la línea un gol de Van Dijk.

Mejoraron tras el descanso, aunque nunca encontraron la portería rival pese a la entrada de Ngumoha. Dembélé sentenció con un gran remate desde la frontal y cerró la eliminatoria con un segundo tanto en el final.

GOAL valora a todos los jugadores del Liverpool tras quedar eliminados por el PSG por segunda temporada consecutiva, esta vez de forma más contundente y dolorosa.