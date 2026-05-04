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Palmer Fernandez Chelsea Forest GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones del Chelsea vs. Nottingham Forest: Cole Palmer y Marc Cucurella decepcionan, y los Blues, en un mal momento, sufren otra derrota que acaba con sus opciones de quedar entre los cinco primeros

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Chelsea vs Nottingham Forest

Las esperanzas del Chelsea de terminar entre los cinco primeros de la Premier League se desvanecieron el lunes tras perder 3-1 ante el Nottingham Forest en un partido vergonzoso. Cole Palmer falló un penalti y la racha de derrotas del Chelsea en la liga se alargó a seis partidos, por lo que sus opciones de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada penden de un hilo.

El Forest hizo ocho cambios para la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Aston Villa, lo que dejaba al Chelsea como claro favorito. Sin embargo, los Blues se quedaron 1-0 abajo a los 98 segundos, cuando Taiwo Awoniyi cabeceó al segundo palo un centro de Dilane Bakwa.

Enzo Fernández estrelló un balón en el poste en la reacción inmediata del Chelsea, pero antes del minuto 15 llegó el 2-0: Malo Gusto derribó a Awoniyi en el área e Igor Jesús transformó el penalti.

Justo antes del descanso, un fuerte choque de cabezas entre Zach Abbott y Jesse Derry provocó un penalti a favor del Chelsea. Tras 12 minutos de atención médica a Derry, debutante en la Premier, Palmer lanzó y Matz Sels detuvo.

Tras el descanso, Awoniyi marcó el cuarto al aprovechar un pase atrás de Gibbs-White.

El VAR anuló un posible gol de Pedro por fuera de juego, y Sels detuvo otro intento de Palmer. El Chelsea rompió su sequía de nueve horas con una magnífica chilena de Pedro en el descuento, pero sigue noveno y ve alejarse la opción de Europa vía liga.

GOAL puntúa a los jugadores del Chelsea en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Robert Sánchez (5/10):

    Poco pudo hacer en los goles del Forest; el resto del partido fue seguro hasta que tuvo que retirarse por una lesión en la cabeza en la segunda parte.

    Malo Gusto (3/10):

    Tiró estúpidamente de Awoniyi hacia atrás y provocó el penalti. Llevó el balón hasta la línea de medio campo con regularidad, pero luego no hizo gran cosa con él hasta que su centro dio lugar al gol del honor de Pedro.

    Trevoh Chalobah (4/10):

    Perdió a Awoniyi en los dos goles del delantero del Forest. Realizó un par de entradas decentes, pero estuvo lejos de su mejor nivel.

    Tosin Adarabioyo (4/10):

    Pareció torpe ante los movimientos de Jesús y ralentizó el juego. Fue sustituido por Colwill al descanso.

    Marc Cucurella (2/10):

    Un día horrible: Bakwa lo humilló, primero en el primer gol de Awoniyi y luego en el centro que derivó en penalti. Pareció desconcertado y no dejó de enviar el balón fuera.

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  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Centro del campo

    Romeo Lavia (4/10):

    El Forest se coló con frecuencia por detrás del centro del campo del Chelsea, en parte por la falta de disciplina posicional de Lavia, quien, con el balón, aportó poco. Fue sustituido antes del minuto 60 por Santos.

    Moisés Caicedo (4/10):

    No controló el centro del campo y perdió de vista la carrera de Gibbs-White en la jugada previa al tercer gol del Forest.

    Enzo Fernández (5/10):

    Tuvo mala suerte al ver cómo su disparo rebotaba en el poste con el 1-0, pero se desvaneció por completo a medida que avanzaba el partido.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Cole Palmer (2/10):

    Un lamentable penalti resumió su tarde. Lanzó un tiro con efecto que se fue por poco, pero por lo demás su rendimiento fue pésimo. Parece una sombra de lo que era, ya sea por cuestiones físicas o no.

    Joao Pedro (4/10):

    Su habitual y excelente juego de contención brilló por su ausencia, y tuvo suerte de evitar una tarjeta amarilla por una simulación desesperada en la primera parte. Se desplazó a la izquierda tras la lesión de Derry y no lo hizo mucho mejor hasta que su magnífico gol acrobático dio a los aficionados locales que quedaban en el estadio algo por lo que animar.

    Jesse Derry (5/10):

    Mostró confianza en su debut en la Premier League pese a algunos errores defensivos iniciales. Tuvo que retirarse por una aparente lesión grave tras la jugada del penalti al final del primer tiempo.

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Liam Delap (3/10):

    Salió con el Derry justo antes del descanso, pero la defensa del Forest lo anuló. Vió la amarilla por protestar cuando la frustración estalló.

    Levi Colwill (4/10):

    Debutó esta temporada tras una lesión de ligamento cruzado anterior, pero mostró falta de ritmo.

    Andrey Santos (5/10):

    Salió por Lavia y se limitó a pases sencillos en el centro del campo.

    Filip Jorgensen (6/10):

    Sustituyó al sangrante Sánchez en el último cuarto, pero nunca se exigió al máximo.

    Calum McFarlane (3/10):

    Es comprensible que se ciñera a los jugadores que brillaron en la semifinal de la FA Cup, pero su equipo no pareció preparado para lo que le lanzó el Forest. Con pocas opciones ofensivas en el banquillo, era difícil esperar cambios decisivos, y mostró poco para inspirar una remontada.

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