Los visitantes empezaron bien y crearon peligro: Trossard remató, detuvieron su disparo y, en el rechace, golpeó el poste. También a Calafiori le despejaron un cabezazo en la línea.

La lesión de Ben White frenó a los Gunners; Mikel Arteta lo reemplazó por Martin Zubimendi y pasó a Declan Rice al lateral derecho. El ajuste no funcionó. Tras el descanso, con la entrada de Cristhian Mosquera, Rice regresó al centro del campo, pero el líder nunca recobró el impulso inicial.

Bukayo Saka remató dos veces alto y, en otra ocasión, el West Ham sacó un balón bajo los palos; mientras que, en la otra área, Raya evitó un tanto de Mateus Fernandes.

Cuando todo apuntaba al 0-0, Odegaard asistió a Trossard para el 1-0. Pero aún quedaba suspense: el gol de Wilson fue anulado tras revisar el VAR, pues Pablo había obstaculizado al portero.

El triunfo mantiene al Arsenal cinco puntos por encima del Manchester City, a dos jornadas del final, y deja al Leeds fuera de peligro tras la nueva derrota de los Hammers.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el London Stadium...