Los visitantes empezaron bien y crearon varias ocasiones: Trossard remató, detuvieron su disparo y el rebote golpeó el poste. También despejaron un cabezazo de Calafiori en la línea.

La lesión de Ben White frenó a los Gunners: Mikel Arteta lo reemplazó por Martin Zubimendi y trasladó a Declan Rice al lateral derecho. El ajuste no funcionó, y aunque Rice regresó al medio tras el descanso con la entrada de Cristhian Mosquera, el líder nunca recuperó su ímpetu.

Bukayo Saka remató dos veces alto y, en otra acción, el West Ham sacó un balón sobre la línea; mientras que en la otra área Raya realizó una parada a bocajarro a Mateus Fernandes.

Cuando todo apuntaba al empate, Odegaard asistió a Trossard, quien abrió el marcador. Pero el drama no acabó ahí: el gol de Wilson fue anulado tras revisar el VAR, pues Pablo había obstaculizado al portero.

El triunfo mantiene al Arsenal cinco puntos por encima del Manchester City, a dos jornadas del final, y deja al Leeds matemáticamente salvo tras la nueva derrota de los Hammers.

GOAL puntúa a los jugadores del Arsenal en el London Stadium...