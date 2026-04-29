Calificaciones del Arsenal femenino vs. Leicester City: ¡Las Gunners marcan SIETE! Frida Maanum y Smilla Holmberg brillan, y el once renovado de Renee Slegers mantiene vivas las esperanzas de título en la WSL tras golear a las Foxes

A principios de mes, la entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, pagó el precio de rotar demasiado su plantilla y el Brighton eliminó al equipo de la FA Cup. Ahora, con las Gunners a punto de viajar a Francia para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Lyon, con ventaja de 2-1, Slegers volvió a rotar y la apuesta funcionó.

El Arsenal tardó en carburar, algo previsible tras los cinco cambios en el once —Alessia Russo, Mariona Caldentey, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy y Caitlin Foord— respecto al domingo. Pero, una vez llegó el primer gol, obra de Frida Maanum de cabeza tras centro de Taylor Hinds, todo fue más fácil para las campeonas de Europa.

Dos minutos después, Smilla Holmberg, más adelantada, entró al área y definió con calma para estrenarse como goleadora ‘gunner’. Emily Fox rozó el tercero, pero su disparo golpeó el larguero. Antes del descanso, Stina Blackstenius anotó el tercero de cabeza tras asistencia de Maanum y, acto seguido, aprovechó la confusión defensiva para sentenciar. Primero cabeceó un pase profundo de Maanum y luego aprovechó la confusión defensiva tras un envío largo de McCabe y la veloz incursión de Pelova.

Tras el descanso no aflojaron: Holmberg repitió, y luego Caldentey marcó con un disparo con efecto y Williamson con un cabezazo.

Lo más cerca que estuvo el Leicester de conseguir un gol de consolación fue en los últimos instantes, cuando Daphne van Domselaar se lanzó desesperadamente hacia el peligroso disparo de Noemie Mouchon, que acabó saliendo rozando la escuadra. A siete puntos del líder y con dos partidos por disputar, ya es un hecho que las Foxes tendrán que disputar el partido de play-off de descenso el mes que viene contra el equipo que termine tercero en la WSL 2.

Para las Gunners fue una noche casi perfecta: se metieron en el podio de la WSL y mantienen, aunque remotas, sus opciones de título frente al líder Man City. El único contratiempo fue la lesión de Olivia Smith, quien, tras servir el segundo gol de Holmberg, tuvo que retirarse cojeando. Slegers confía en que no sea grave, pues la canadiense fue clave en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Lyon y podría repetirlo en Francia este fin de semana si se recupera.

GOAL puntúa a las jugadoras del Arsenal en el Emirates Stadium...