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Spain Cape Verde ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores españoles contra Cabo Verde: ¡La Roja cayó sin Lamine Yamal! Gavi y Ferran Torres decepcionaron, y los campeones de Europa empataron sorpresivamente ante los debutantes en el Mundial, pese a la entrada tardía de la estrella del Barcelona

Player ratings
World Cup
España
FEATURES
España vs Cabo Verde
Cabo Verde
L. Yamal
L. de la Fuente
F. Torres

Cabo Verde sorprendió al empatar 0-0 con España en Atalanta el lunes, en su debut en la fase de clasificación para el Mundial 2026. Pese a ser favoritos, los campeones de Europa no pudieron superar al portero de 40 años Vozinha, quien con sus múltiples atajadas se convirtió en héroe instantáneo.

España generó pocas ocasiones ante la selección 64 del ranking, con Pedri lejos de su mejor nivel. Ferran Torres y el resto de delanteros desperdiciaron las que tuvieron: Torres falló un gol cantado en la primera parte y Mikel Oyarzabal volvió a mostrarse incómodo como nueve.

Luis de la Fuente recurrió a Lamine Yamal en los últimos 20 minutos, y aunque el joven del Barcelona mejoró el ataque, La Roja no pudo superar la sólida defensa de Cabo Verde.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores de España que saltaron al campo en Atalanta...

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero y defensa

    Unai Simón (6/10):

    Su distribución fue correcta y solo tuvo que realizar una parada en todo el partido.

    Marcos Llorente (6/10):

    Activo por la derecha, aunque evitó por poco la amarilla tras derribar a Jovane Cabral.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Tuvo una noche tranquila, ya que Cabo Verde apenas generó peligro.

    Aymeric Laporte (6/10):

    Forzó a Vozinha a una parada con la yema de los dedos tras un buen cabezazo en el descuento del primer tiempo y mostró gran seguridad en defensa.

    Marc Cucurella (7/10):

    El nuevo lateral izquierdo del Real Madrid fue el más peligroso de España y generó dos claras ocasiones para Ferran Torres que debieron acabar en gol.

    • Anuncios
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centro del campo

    Rodri (7/10):

    Cumplió controlando el centro del campo y creó la mejor ocasión de la primera parte con un pase en profundidad a Cucurella, cuyo remate de cabeza llegó a Ferran.

    Fabián Ruiz (6/10):

    Intentó romper el empate con sus subidas al ataque, pero sin éxito. El centrocampista del París Saint-Germain aún parece algo oxidado tras su reciente lesión.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ataque

    Ferran Torres (3/10):

    Mandó un tiro al larguero desde seis metros y, justo antes del descanso, remató flojo ante Vozinha. Incomprensible que jugara 80 minutos.

    Pedri (5/10):

    El mediapunta del Barcelona buscó crear ocasiones, pero su actuación fue mediocre para lo que nos tiene acostumbrados. Debería haber sido el dueño del partido.

    Gavi (3/10):

    La sorpresa de la convocatoria no justificó su titularidad: sin creatividad en la banda izquierda, su sustitución temprana fue obligada.

    Mikel Oyarzabal (4/10):

    Vozinha despejó por encima del larguero un remate de cabeza en parábola suyo, pero fue ineficaz durante la mayor parte del partido. La falta de un delantero centro puro en la selección española es realmente un problema.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Lamine Yamal (6/10):

    Salió al campo cuando solo quedaban 19 minutos del tiempo reglamentario y, aunque se mostró peligroso, no pudo salvar a España de un resultado vergonzoso.

    Mikel Merino (6/10):

    Salió con Yamal y casi marca con un buen disparo que atajó Pico Lopes.

    Dani Olmo (6/10):

    Sustituyó a Ferran en el 80' y fabricó una ocasión para Merino.

    Nico Williams (x/10):

    También regresó de la lesión en los últimos minutos, sin tiempo para influir.

    Luis de la Fuente (3/10):

    El campeón de la Eurocopa 2024 será criticado por esta vergonzosa actuación, y con razón. España no mostró la intensidad necesaria; las lesiones complicaron sus elecciones, pero alinear a Gavi resultó absurdo. Ahora De la Fuente debe rogar que Yamal esté en forma para el duelo contra Arabia Saudí, pues sin él parecen perdidos.

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