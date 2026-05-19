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Tel Van de Ven De Zerbi Spurs GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Chelsea: ¡Los Spurs aún no están a salvo! Randal Kolo Muani firma una actuación lamentable, y la lucha por el descenso en la Premier League se decidirá en la última jornada

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Chelsea vs Tottenham

El Tottenham necesita puntos en la última jornada de la Premier League para evitar el descenso, tras perder 2-1 contra el Chelsea el martes. El gol de Richarlison en la segunda parte no bastó para el equipo de Roberto De Zerbi, que vio acabar su racha de cuatro partidos sin perder.

El Tottenham empezó bien: Mathys Tel cabeceó al poste tras un centro de Pedro Porro. Poco después, Antonin Kinsky despejó un tiro de Cole Palmer, pero Enzo Fernández aprovechó el rebote y marcó desde 25 metros.

Fernández golpeó el larguero de falta y Palmer mandó otro disparo fuera justo antes del descanso.

Tras el descanso, Richarlison cabeceó a las manos de Sánchez, pero el Chelsea amplió la ventaja cuando Andrey Santos empujó a la red un pase atrás de Fernández.

Cinco minutos después, Richarlison recortó distancias al rematar a puerta vacía tras pase de Pape Matar Sarr, reavivando las esperanzas de los visitantes. No hubo más ocasiones claras, así que el Tottenham necesita al menos un punto contra el Everton el domingo para salvarse.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs en Stamford Bridge...

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Antonin Kinsky (5/10):

    Realizó una buena parada ante el disparo inicial de Palmer, pero fue demasiado lento al lanzarse al tiro de Fernández, que abrió el marcador. Mostró seguridad en el juego aéreo.

    Pedro Porro (5/10):

    Llevó peligro por la derecha —incluida la acción del gol de Richarlison— y acertó en sus cambios de juego, aunque volvió a ver la amarilla y fue un lastre atrás.

    Kevin Danso (6/10):

    Mantuvo a raya a Delap y impuso su físico casi todo el partido.

    Micky van de Ven (5/10):

    Mostró confianza con el balón y rompió líneas con sus pases, pero sus despistes defensivos complicaron a su equipo.

    Destiny Udogie (5/10):

    Intentó asociarse con Tel por la izquierda, pero a menudo quedó atrapado en callejones sin salida.

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  • Centro del campo

    Joao Palhinha (4/10):

    Fuerte en el tackle, pero llegó tarde a muchas jugadas, especialmente a la que acabó en el gol de Santos.

    Rodrigo Bentancur (5/10):

    Debió presionar más a Fernández antes de su gol. Ordenó el centro del campo.

    Conor Gallagher (5/10):

    Se entregó ante su exequipo, pero a veces mostró frustración y le faltó calidad en ataque.

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (3/10):

    Comenzó con algunos destellos ante Cucurella, pero su último pase fue pésimo toda la noche. Un mal pase al centro del campo, su último toque, facilitó el gol de Santos.

    Richarlison (5/10):

    Trabajó duro, pero falló en la definición hasta su remate en el segundo palo que dio esperanzas a los Spurs.

    Mathys Tel (7/10):

    Tuvo mala suerte al ver cómo su remate de cabeza inicial se estrellaba en el poste, ya que demostró ser la opción ofensiva más peligrosa del Tottenham. También se esforzó al máximo en sus tareas defensivas.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    Suplentes y entrenador

    James Maddison (6/10):

    Creyó empatar al entrar al área a 10 del final, pero Hato lo evitó con una gran entrada.

    Djed Spence (6/10):

    Más dinámico que Udogie tras entrar como lateral izquierdo en la segunda parte.

    Pape Matar Sarr (6/10):

    Su pase de tacón, fortuito o no, encontró a Richarlison para recortar distancias.

    Roberto De Zerbi (4/10):

    Su equipo muestra mejor juego con el balón, pero tardó en hacer cambios y sufrió el 2-0 del Chelsea mientras tres suplentes esperaban en la banda.

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