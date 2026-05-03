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Calificaciones de los jugadores del Tottenham vs. Aston Villa: ¡Conor Gallagher da la talla! El centrocampista ofreció una lección magistral que sacó a los Spurs de la zona de descenso

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C. Gallagher
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Aston Villa vs Tottenham

Ya es oficial: el Tottenham salió de la zona de descenso de la Premier League. Los Spurs aprovecharon el flojo partido del Aston Villa y la derrota del West Ham ante el Brentford para escapar de los tres últimos puestos el domingo por la noche, tras ganar 2-1 al equipo de Unai Emery en Villa Park.

Los londinenses del norte dominaron la primera parte ante un Aston Villa que había rotado mucho por la vuelta de semifinales de la Europa League contra el Nottingham Forest del jueves. Conor Gallagher —que brilló todo el partido— abrió el marcador a los 12 minutos: controló un despeje en la frontal y lanzó un disparo preciso al ángulo inferior.

Cinco minutos después, Emiliano Martínez desvió a un poste un potente disparo lejano de João Palhinha y, poco después, detuvo un remate a bocajarro de Randal Kolo Muani; sin embargo, no pudo evitar el cabezazo de Richarlison que dobló la ventaja visitante en el 25.

El Villa mejoró en la segunda parte, pero ya era tarde. No crearon peligro hasta el 89’, cuando Mings cabeceó alto. Buendía recortó en el 90’, pero solo fue un gol de consolación.

El Tottenham, con dos triunfos seguidos por primera vez este curso, supera al West Ham y se sitúa 18.º, justo cuando Roberto De Zerbi logra enderezar el rumbo a tiempo.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham en Villa Park...

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Portero y defensa

    Antonin Kinsky (6/10):

    Prácticamente un espectador todo el partido, pues el Villa apenas llegó a su área, aunque se le escapó un centro. Desbordado en el gol final.

    Pedro Porro (6/10):

    Se incorporó al centro del campo con frecuencia, aunque intervino menos en el juego ofensivo de lo habitual.

    Kevin Danso (7/10):

    Jugó con serenidad y ayudó a impulsar el juego, aunque necesitó ayuda tras un mal pase.

    Micky van de Ven (7/10):

    Realizó coberturas oportunas gracias a su velocidad y fuerza, destacando una entrada sobre Tammy Abraham, aunque podría haber hecho más para evitar el cabezazo de Buendía.

    Destiny Udogie (6/10):

    Sus incursiones complicaron a Villa, aunque la poca puntería de Jadon Sancho le facilitó el trabajo en la otra punta.

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  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Centro del campo

    Joao Palhinha (7/10):

    Martínez le negó un gol tempranero con una parada milagrosa. Actuación sólida en el centro del campo, con su habitual agresividad en el tackle.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    No le importó hacer el trabajo sucio junto a Gallagher, lo que le dio libertad para jugar más adelantado, y como resultado recibió una tarjeta amarilla en nombre de su equipo.

    Conor Gallagher (8/10):

    Sin duda, su mejor actuación con los Spurs. Lideró desde la delantera, apareció por todas partes y presionó sin descanso. Su preciso remate temprano fue lo más destacado de una actuación incansable: su primer gol con el club.

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Mucha energía en la banda derecha; mala suerte al no marcar. Ian Maatsen tendrá pesadillas con él esta noche.

    Richarlison (7/10):

    Pasó desapercibido hasta marcar el 2-0 con un sencillo cabezazo y poco más hizo después, pero a él no le importará.

    Mathys Tel (7/10):

    Como Kolo Muani, complicó a su marcador y su centro perfecto asistió a Richarlison.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-TOTTENHAMAFP

    Suplentes y entrenador

    Yves Bissouma (6/10):

    Aportó frescura en el centro del campo. Cumplió con lo esperado.

    Djed Spence (6/10):

    Salió fuera de su posición en la banda derecha. No fue especialmente efectivo, pero ayudó a cerrar el partido.

    Pape Matar Sarr (N/A):

    Salió en los últimos minutos para agotar el tiempo.

    Lucas Bergvall (N/A):

    Igual que Sarr, pues entró en el último minuto.

    Roberto De Zerbi (8/10):

    La mejor actuación de su incipiente etapa. Fue una exhibición con todos los sellos del «De Zerbi-ball» y sugiere que las piezas encajan en el momento perfecto para que los Spurs eviten el descenso.

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