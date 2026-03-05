Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Tottenham contra el Crystal Palace: ¡Micky van de Ven, ¿qué estás haciendo?! Los Spurs se acercan al descenso después de que la tarjeta roja del capitán protagonizara otra actuación desastrosa

El Tottenham Hotspur sigue a solo un punto de la zona de descenso de la Premier League tras una terrible derrota por 3-1 en casa ante el Crystal Palace el jueves por la noche. Los buenos resultados del West Ham United y el Nottingham Forest el miércoles aumentaron la presión sobre los Spurs para vencer a los Eagles en lo que se consideraba uno de sus partidos más ganables en la recta final, pero otra pésima actuación los ha dejado al borde de la zona de descenso y ya hay incertidumbre sobre el futuro del entrenador Igor Tudor tras tres partidos al mando.

A la media hora de juego, el Palace marcó un gol. Un centro raso de Evan Guessand llegó a Ismaila Sarr, cuyo disparo rebotó en Pedro Porro, superó a Guglielmo Vicario y entró en la portería. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, se determinó que Sarr estaba en fuera de juego por unos milímetros y el gol fue anulado, lo que liberó al Tottenham.

A los pocos minutos de esa decisión, el Tottenham marcó. Archie Gray recuperó un balón suelto en el lado más alejado del área tras un córner y consiguió escapar de Adam Wharton y Chris Richards, antes de recortar hacia atrás para que Dominic Solanke rematara a bocajarro.

Sin embargo, la alegría duró poco. En la primera incursión del Palace en el último tercio del campo, Sarr fue agarrado por el brazo por Micky van de Ven dentro del área, lo que supuso un penalti y la expulsión del defensa holandés. El delantero senegalés transformó el lanzamiento desde los 11 metros para empatar el partido.

En el primer minuto de los ocho añadidos al final de la primera parte, el Palace se puso por delante. Mathys Tel, que jugaba como lateral izquierdo improvisado en ese momento, vio cómo Guessand interceptaba un balón dirigido a Pape Matar Sarr, pero Wharton recogió el balón y se lo pasó a Jorgen Strand Larsen, que remató por debajo de Vicario.

Aún quedaba tiempo antes del descanso para que el Palace marcara el tercero. Un pase en profundidad de Wharton desmontó la improvisada defensa del Spurs y Sarr estuvo atento para esprintar y batir a Vicario.

El Palace levantó el pie del acelerador en la segunda parte, y Solanke y Kevin Danso obligaron a Dean Henderson a realizar dos paradas, mientras un Tottenham apático intentaba remontar el partido.

Por desgracia, los Spurs no pudieron levantarse del suelo y siguen sin ganar en la Premier League desde el 28 de diciembre, cuando se impusieron en el partido de ida en Selhurst Park.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham Hotspur Stadium...

    Portero y defensa

    Guglielmo Vicario (2/10):

    Ha sido objeto de críticas esta temporada y se ha hablado de que podría perder su puesto en favor del suplente Antonin Kinsky, pero el internacional italiano mantuvo su puesto en el once inicial. No se cubrió de gloria en ninguno de los goles, por lo que su puesto en el futuro podría estar en peligro.

    Pedro Porro (3/10):

    Sorprendió al ser titular como central derecho. Como era de esperar, careció del instinto defensivo necesario para desempeñar esa función, ya que se le conoce por ser un jugador más ofensivo. Fue sustituido por Simons en los últimos 15 minutos y se mostró furioso al volver al banquillo.

    Kevin Danso (3/10):

    Volvió a la alineación titular en detrimento de Radu Dragusin tras regresar de su lesión en el Fulham. A menudo se vio sorprendido por subir demasiado.

    Micky van de Ven (1/10):

    Nombrado capitán de nuevo en ausencia del sancionado Cristian Romero, el holandés fue expulsado por un ridículo tirón del brazo de Sarr. Si antes no era obvia la falta de líderes serios en el vestuario del Tottenham, ahora lo es.

    Centro del campo

    Archie Gray (6/10):

    Una vez más, no se puede culpar al versátil adolescente por el colapso de los Spurs, ya que dio una brillante asistencia para el primer gol de Solanke.

    Joao Palhinha (3/10):

    Tanto cuando jugó en el centro del campo como cuando se replegó en defensa, el cedido por el Bayern de Múnich fue un metro más lento que todos los jugadores del Palace que le rodeaban.

    Pape Matar Sarr (4/10):

    Recibió una tonta tarjeta amarilla por mostrar una tarjeta imaginaria al árbitro antes de perder el balón ante Guessand, lo que provocó el segundo gol del Palace.

    Souza (5/10):

    Hizo su debut como titular en el fútbol inglés tras sus brillantes apariciones como suplente en el Manchester United y el Fulham, entrando como lateral izquierdo. Recibió una tarjeta amarilla a los siete minutos por una entrada tardía a Daniel Muñoz. Fue sustituido en el minuto 43 por Gallagher tras la tarjeta roja a Van de Ven, aunque se mostró muy activo entre esos dos momentos.

    Ataque

    Randal Kolo Muani (4/10):

    Aportó muy poco antes de ser sustituido por Bissouma en el minuto 43, tras la expulsión de un jugador del Tottenham.

    Dominic Solanke (6/10):

    Volvió a marcar, sumando su quinto gol desde que regresó de una lesión en enero. Perdió muchos duelos aéreos contra Richards. Recibió una calurosa ovación cuando fue sustituido por Richarlison.

    Mathys Tel (5/10):

    Vendió a Sarr un poco corto en el segundo gol del Palace, pero fue uno de los pocos jugadores del Tottenham que se atrevió a mostrarse aventurero.

    Sustitutos y entrenador

    Yves Bissouma (4/10):

    Sustituyó a Kolo Muani tras la expulsión de Van de Ven. Amonestado por protestar.

    Conor Gallagher (4/10):

    Sustituyó a Souza al mismo tiempo que Bissouma.

    Richarlison (4/10):

    Sustituyó a Solanke.

    Xavi Simons (5/10):

    Sustituyó a Porro cuando los Spurs cambiaron de sistema al final del partido, tras haber sido relegado al banquillo. Mostró cierto deseo de avanzar con el balón.

    Igor Tudor (1/10):

    Ahora corre un peligro real de ser despedido tras tres actuaciones horribles en tres partidos. El Tottenham está más cerca que nunca del descenso de la Premier League.

0