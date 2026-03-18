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Calificaciones de los jugadores del Tottenham contra el Atlético de Madrid: Xavi Simons brilla, pero los sueños de remontada en la Liga de Campeones de unos Spurs luchadores se ven frustrados por la magistral actuación de Julián Álvarez

El Tottenham quedó eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final el miércoles tras caer ante el Atlético de Madrid por un marcador global de 7-5, a pesar de haber ganado por 3-2 en el partido de vuelta disputado en el norte de Londres. La goleada sufrida por los Spurs en la capital española la semana pasada les obligaba a remontar una situación muy complicada en su propio campo y, a pesar de su valiente actuación, al final se encontraron con una tarea demasiado difícil.

El Atlético marcó a los seis minutos por medio de Ademola Lookman, antiguo objetivo de fichaje de los Spurs, quien remató a puerta un centro raso de Giuliano Simeone, pero el gol fue anulado rápidamente por fuera de juego.

A la media hora de juego, los Spurs rompieron el empate. Un centro de Mathys Tel tras un rápido saque de banda encontró a Randal Kolo Muani desmarcándose en el segundo palo, y este se elevó para rematar de cabeza a la red.

El Tottenham se creció y estuvo a punto de marcar el segundo poco después, cuando Xavi Simons asistió a Tel, pero su disparo fue desviado por una brillante parada de Juan Musso, que sustituyó al lesionado Jan Oblak. Al filo del descanso, Guglielmo Vicario se vio obligado a realizar una fantástica parada tras un remate de media volea de Simeone que sufrió un rebote traicionero tras golpear en Cristian Romero, y el italiano tuvo que ajustar su cuerpo en pleno vuelo para llegar con fuerza al balón.

El empate se le escapó de nuevo al Tottenham al comienzo de la segunda parte. Los locales protestaron cuando Simons fue derribado por Julián Álvarez en el borde del área del Atlético, pero no se pitó falta y los visitantes lanzaron un contraataque rápido antes de que Álvarez llegara con retraso para enviar un disparo al ángulo superior; el gol fue validado tras consultar el VAR.

Pero Simons tuvo su momento de redención poco después, cuando volvió a poner al Tottenham por delante. Los Spurs recuperaron la posesión en la parte alta del campo, y Archie Gray cedió el balón a Simons para que este marcara con un disparo con efecto desde el borde del área.

Cualquier esperanza residual de remontada en los últimos minutos se esfumó definitivamente a quince minutos del final, cuando el Atlético marcó de córner: David Hancko se coló por delante de Pape Matar Sarr en el primer palo para empatar. Sin embargo, en el último minuto, los Spurs recibieron un penalti tras una entrada de José María Giménez sobre Simons, y el número 7 del Tottenham se encargó de transformarlo para asegurar que los locales ganaran al menos el partido de vuelta.

Otros aspectos positivos para el Tottenham son que ha ampliado a 25 partidos su racha invicta en casa en competiciones europeas y que, en sus dos últimos encuentros, contra el Liverpool y el Atlético, ha demostrado que no es un equipo que deba luchar por evitar el descenso en la Premier League; ahora, toda la atención se centra en el duelo del domingo contra su rival, el Nottingham Forest.

GOAL puntúa a los jugadores de los Spurs desde el Tottenham Hotspur Stadium...

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Guglielmo Vicario (7/10):

    Ha sido objeto de críticas esta temporada, pero aquí volvió a mostrar su mejor nivel, destacando una impresionante parada para detener un disparo de Simeone antes del descanso y dos paradas a Álvarez en la segunda parte.

    Radu Dragusin (5/10):

    Desentonó en el lateral derecho. Nunca se mostró cómodo con el balón. Fue sustituido por Udogie.

    Cristian Romero (6/10):

    El mejor defensa del Tottenham en esta noche, a menudo fue el encargado de realizar entradas y recuperaciones de última hora. Fue sustituido por Danso.

    Micky van de Ven (5/10):

    Se vio resbalando y deslizándose en la defensa durante las transiciones, y solo aprovechó su velocidad en contadas ocasiones. Falló una intercepción que condujo al gol de Álvarez.

    Djed Spence (5/10):

    Pasó mucho tiempo persiguiendo a Simeone y Llorente. Se desplazó al lateral derecho tras la entrada de Udogie.

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  • FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-ATLETICO MADRIDAFP

    Centro del campo

    Pedro Porro (6/10):

    Subió al campo para lanzar centros y realizar carreras por la espalda. Se adapta mucho mejor a este papel que al de central en el que Tudor le había alineado en partidos anteriores. Sustituido por Bergvall.

    Archie Gray (8/10):

    Dominó la batalla en el centro del campo, recuperando balones y llevando el juego hacia adelante con pases largos y regates seguros. Está madurando en el momento adecuado para un Tottenham que necesita más veteranía. Fue sustituido por Gallagher.

    Pape Matar Sarr (5/10):

    Una actuación valiente, aunque poco espectacular, que complementó el juego muy activo de Gray. Perdió el marcaje a Hancko en el gol que sentenció el partido.

    Xavi Simons (9/10):

    Comenzó por la banda izquierda, pero a menudo intercambió posiciones con Tel, que empezó en la delantera. No le pitaron una falta que condujo al empate de Álvarez, antes de tomar las riendas del partido con un gol precioso poco después. Ganó confianza a medida que avanzaba el partido, incluso cuando la eliminatoria parecía sentenciada, y consiguió y transformó el penalti en los últimos minutos.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ataque

    Randal Kolo Muani (7/10):

    Abrió el marcador para el Tottenham con un magnífico cabezazo, pero se cansó rápidamente y ahí es donde los locales echaron en falta la energía de Solanke y Richarlison, que no pudieron jugar.

    Mathys Tel (8/10):

    Otro joven que no ha rehuido la responsabilidad. El entusiasmo contagioso del francés animó al estadio. Asistió a Kolo Muani en el primer gol de una noche frenética. Fue sustituido por Olusesi.

  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Destiny Udogie (5/10):

    Regresó tras una lesión en sustitución de Dragusin.

    Lucas Bergvall (5/10):

    También recuperado al cien por cien, sustituyó a Porro en los últimos compases del partido.

    Conor Gallagher (N/A):

    Volvió tras una enfermedad y entró en sustitución de Gray.

    Callum Olusesi (N/A):

    Debutó en la Champions League tras sustituir a Tel.

    Kevin Danso (N/A):

    Sustituyó a Romero en los últimos minutos.

    Igor Tudor (8/10):

    El Tottenham lo dio todo, que es lo único que realmente podían haber hecho dadas las circunstancias.

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