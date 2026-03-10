Goal.com
Calificaciones de los jugadores del Tottenham contra el Atlético de Madrid: la catastrófica actuación de Antonin Kinsky en la Liga de Campeones deja al Tottenham en una situación aún más complicada, mientras que las pésimas tácticas de Igor Tudor vuelven a quedar al descubierto

Igor Tudor afirmó que está más seguro que nunca de que el Tottenham, amenazado por el descenso, permanecerá en la Premier League, pero su pésima racha en 2026 continuó con una goleada por 5-2 ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Fue otra noche de errores individuales vergonzosos, combinados con un sistema confuso que le dio al gigante español toda la iniciativa que necesitaba para sentenciar la eliminatoria en el partido de ida.

Los Spurs se encontraron con un 3-0 en contra a los 14 minutos, cuando el portero Antonin Kinsky, que debutaba en la Liga de Campeones en sustitución del muy criticado Guglielmo Vicario, fue uno de los muchos jugadores que cayeron víctimas de la resbaladiza superficie del campo madrileño. En un intento de pase desde la zaga, resbaló y entregó el balón directamente a Julián Álvarez, quien a su vez lo devolvió al área para que Marcos Llorente aprovechara la ocasión y abriera el marcador. 

Micky van de Ven imitó a su portero menos de 10 minutos después, perdiendo el equilibrio tras un simple pase de Pape Matar Sarr que permitió a Antoine Griezmann correr hacia el balón. El veterano delantero francés aún tenía mucho trabajo por delante, pero lo hizo parecer fácil al enviar el balón al fondo de la red para marcar el segundo gol del equipo local. 

Pero eso no fue el final del desastre para los Spurs. Casi inmediatamente después de la reanudación, Kinsky volvió a cometer un error, fallando un pase hacia atrás que fue a parar directamente a Álvarez, que tenía la portería vacía para marcar. Eso supuso el final de la noche para el portero de 22 años, aunque recibió una ovación del público local. 

Vicario entró en juego, pero poco después encajó un gol tras un rápido lanzamiento de falta del Atlético que Sarr desvió hacia su propia portería y, aunque Vicario realizó una buena parada inicial, Robin Le Normand remató el rechace. Sin embargo, los Spurs recortaron distancias antes del descanso, cuando Pedro Porro combinó bien con Richarlison antes de disparar raso al fondo de la red para dar un pequeño atisbo de esperanza al equipo visitante.

A pesar del buen comienzo de la segunda parte del Tottenham, el Atlético pronto marcó su quinto gol. Tras una fantástica parada de Jan Oblak para detener un disparo de Richarlison, Álvarez marcó solo 12 segundos después en un contraataque milimétrico que incluyó un toque sublime de Griezmann. 

Dominic Solanke anotó otro gol para los Spurs a diez minutos del final, tras un despeje fallido de Oblak, lo que le da al equipo una ventaja para la vuelta de la semana que viene en el norte de Londres.

GOAL puntúa a los jugadores del Tottenham en el Metropolitano...

    Portero y defensa

    Antonin Kinsky (0/10):

    Posiblemente la peor actuación de un portero en la historia de la Liga de Campeones. Cometió dos errores garrafales en 14 minutos y fue sustituido. Supera con creces la actuación de Loris Karius en la final de 2018. 

    Kevin Danso (4/10)

    Luchó en todos los duelos, pero a menudo se vio superado por la velocidad de la delantera del Atlético.

    Cristian Romero (5/10):

    Fue un regreso bienvenido a la alineación titular, pero no logró aportar el liderazgo que tanto necesitaba este Tottenham derrotado.

    Micky van de Ven (3/10)

    A veces parecía Bambi sobre hielo, resbalando y regalando al Atlético su segundo gol de la noche.

    Centro del campo

    Pedro Porro (5/10):

    Uno de los pocos luchadores con la camiseta de los Spurs, aunque su afán por presionar dejó varios huecos importantes en la defensa. 

    Pape Matar Sarr (3/10):

    Tuvo un primer toque terrible para alguien que juega en el centro de la acción. 

    Archie Gray (4/10):

    Al igual que contra el Crystal Palace, fue uno de los jugadores más brillantes del Tottenham, pero se vio superado en gran medida por la frenética presión de los locales.  

    Djed Spence (3/10):

    Intentó ser demasiado ingenioso en más de una ocasión, perdiendo el balón y dando pie a un contraataque del Atlético.

    Ataque

    Mathys Tel (5/10):

    Fue uno de los jugadores más directos y ofensivos en la floja actuación de los Spurs, pero fue sustituido en el descanso.

    Richarlison (4/10):

    Perdió una gran oportunidad de marcar antes de que el Atlético anotara su quinto gol, aunque asistió a Porro en el primer gol del equipo visitante.

    Randal Kolo Muani (2/10):

    Nunca fue capaz de controlar el balón y varios de sus toques lo devolvieron directamente a un jugador del Atlético. Fue sustituido en el descanso.

    Sustitutos y entrenador

    Guglielmo Vicario (4/10):

    Encajó un par de goles tras salir al campo, y el Tottenham perdió toda su calidad en el pase desde atrás cuando sustituyó a Kinsky.

    Conor Gallagher (5/10):

    Hizo un gran esfuerzo contra su antiguo equipo cuando entró en el campo, corriendo mucho por el centro.

    Dominic Solanke (6/10):

    Marcó un gran gol y se mostró muy activo, lo que hace que Tudor tenga que dar explicaciones sobre por qué no fue titular.

    Xavi Simons (5/10):

    Tuvo mucho el balón en los últimos 20 minutos, pero el Atlético no tuvo ningún problema en concedérselo, ya que el partido estaba decidido.

    Joao Palhinha (3/10):

    Le costó mucho encontrar su nivel y recibió un fuerte golpe en la cabeza justo al final.

    Igor Tudor (3/10):

    Se cuestionará por qué decidió dar la oportunidad de debutar en la Liga de Campeones a un portero joven en un partido tan difícil.

