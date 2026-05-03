El partido comenzó equilibrado. El Espanyol, sin victorias en 2026, buscó romper su racha y generó dos ocasiones que no acabó en gol. El Madrid respondió: Vini Jr., muy activo, golpeó un balón al poste tras una jugada de Trent Alexander-Arnold. La primera parte tuvo pocas ocasiones y poco ritmo.

Tras el descanso salieron con más convicción y, a los 10 minutos, Vinicius recortó con la derecha, superó a dos defensas y marcó por el primer palo. El segundo fue aún mejor: tacón de Bellingham y el brasileño lo colocó en la escuadra.

Gonzalo García, que entró desde el banquillo, disparó fuera, mientras Vinicius rozó el gol en un par de ocasiones y Bellingham vio cómo le detenían un buen chut. Podrían haber sido cuatro o cinco, pero se conformaron con dos. La victoria alivia, aunque ahora necesitan ganar el Clásico del domingo o podrían perder el título. Un desenlace difícil de imaginar.

GOAL puntúa a los jugadores del Real Madrid en el estadio RCDE...