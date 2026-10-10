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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Real Madrid contra el Villarreal: Yan Diomande, el héroe inesperado, mientras Vinicius Junior ve la roja en una tensa victoria

Real Madrid
Villarreal
Primera División
Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Villarreal gracias a un gol de Yan Diomande en la segunda parte. Pese a una roja tardía para Vinicius Junior, el equipo de Jose Mourinho aguantó para quedarse con los tres puntos en el Bernabéu.

El Real Madrid sorteó una noche tumultuosa en el Estadio Bernabéu para asegurarse una victoria vital por 1-0 sobre un Villarreal combativo. La primera parte fue un empate táctico, con ambos equipos teniendo dificultades para romper las líneas defensivas, lo que dejó un 0-0 al descanso. El Madrid controló el 47 % de la posesión, pero le resultó difícil transformar su dominio territorial en ocasiones claras ante un sólido bloque del Submarino Amarillo.

El empate se rompió por fin en el minuto 62, cuando Diomande aprovechó un despiste en la concentración de los visitantes para marcar. Sin embargo, el partido dio un giro dramático en el minuto 72, cuando Vinicius vio la roja directa, obligando a los locales a defender su corta ventaja con diez hombres. Una serie de tarjetas amarillas en los últimos minutos para Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappe marcó un frenético desenlace, pero los hombres de Mourinho demostraron una gran solidez defensiva para conservar el resultado.

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    Portería y defensa

    Thibaut Courtois - 7/10

    El belga apenas se vio exigido durante largos tramos, pero se mantuvo atento cuando fue requerido, con cuatro paradas para conservar la portería a cero. Su dominio del área durante el bombardeo aéreo final del Villarreal fue esencial para un Madrid con diez hombres.

    Trent Alexander-Arnold - 6/10

    Mostró su habitual variedad de pases, pero fue sustituido al inicio de la segunda parte cuando cambió el planteamiento táctico. Contribuyó a la elaboración del juego, aunque le costó encontrar espacios por las bandas ante el compacto esquema del Villarreal.

    Antonio Rudiger - 7/10

    Fue una presencia física constante y lideró la zaga con autoridad, firmando una actuación muy sólida en la que sumó varios despejes clave para frenar la amenaza de Ayoze Perez hasta el pitido final.

    Ibrahima Konate - 7/10

    Formó una pareja sólida con Rudiger y fue especialmente eficaz en los duelos individuales, aportando la velocidad de recuperación necesaria para frenar los contraataques del Villarreal durante todo el partido.

    Alvaro Carreras - 5/10

    Tuvo dificultades para aportar la amplitud ofensiva necesaria y fue sustituido al descanso. Su colocación defensiva se vio exigida por Akhomach, lo que provocó un reajuste táctico temprano por parte de Mourinho.


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    Centrocampista

    Jude Bellingham - 7/10

    Se movió en los espacios entre líneas, aunque a menudo se vio rodeado por el doble pivote del Villarreal. Mostró un gran despliegue durante toda una actuación incansable que abarcó los noventa minutos completos.

    Federico Valverde - 8/10

    El capitán encarnó el ritmo de trabajo del equipo, cubriendo muchísimo terreno y aportando la energía que le faltó al Madrid en la primera parte. Desempeñó un papel vital en la transición que llevó al gol inicial.

    Aurelien Tchouameni - 6/10

    Sostuvo bien el centro del campo en líneas generales, pero invitó a la presión en los últimos minutos tras ver una tarjeta amarilla en el minuto 87. Su protección de la línea defensiva fue crucial una vez que el equipo se quedó con diez hombres.

    Arda Guler - 6/10

    Dejó destellos de brillantez técnica y de intención creativa. Trabajó duro para conectar el centro del campo con Mbappe, pero finalmente fue sustituido por Camavinga en el minuto 78 para añadir más contundencia defensiva.

    Yan Diomande - 9/10

    El héroe del partido. Más allá de su decisivo gol en el minuto 62, su aportación general fue excelente, combinando movimientos inteligentes en el último tercio con una distribución serena y una presión incansable desde arriba. Fue sustituido en el minuto 86 entre una ovación del público puesto en pie.

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    Ataque

    Kylian Mbappe - 5/10

    Una noche frustrante para el francés, que tuvo problemas para encontrar espacios a la espalda de una defensa muy replegada. Vio la amarilla en el tiempo añadido por una falta táctica, reflejo de la tensión general en los últimos compases del partido.

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    Suplentes y entrenador

    Marc Cucurella - 6/10

    Entró al descanso por Carreras y aportó más estabilidad defensiva y tenacidad en la banda izquierda.

    Vinicius Junior - 3/10

    Entró en el minuto 52 para aportar chispa, pero su noche acabó en desastre. Una tarjeta roja en el minuto 74 dejó a sus compañeros contra las cuerdas durante el último cuarto del partido.

    Eduardo Camavinga - 6/10

    Entró en el minuto 78 para dar estabilidad al centro del campo tras la tarjeta roja. Su compostura bajo presión ayudó al Madrid a conservar la posesión.

    Denzel Dumfries - N/A

    Entró en el minuto 86 por Diomande para ayudar a asegurar la victoria.

    Jose Mourinho - 7/10

    Sus ajustes tácticos, en especial la entrada de Cucurella al descanso, ayudaron a asentar al equipo. Aunque la roja de Vinicius estaba fuera de su control, la manera en que organizó a los diez jugadores para proteger la ventaja fue puro Mourinho.

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