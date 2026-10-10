El Real Madrid sorteó una noche tumultuosa en el Estadio Bernabéu para asegurarse una victoria vital por 1-0 sobre un Villarreal combativo. La primera parte fue un empate táctico, con ambos equipos teniendo dificultades para romper las líneas defensivas, lo que dejó un 0-0 al descanso. El Madrid controló el 47 % de la posesión, pero le resultó difícil transformar su dominio territorial en ocasiones claras ante un sólido bloque del Submarino Amarillo.
El empate se rompió por fin en el minuto 62, cuando Diomande aprovechó un despiste en la concentración de los visitantes para marcar. Sin embargo, el partido dio un giro dramático en el minuto 72, cuando Vinicius vio la roja directa, obligando a los locales a defender su corta ventaja con diez hombres. Una serie de tarjetas amarillas en los últimos minutos para Aurelien Tchouameni y Kylian Mbappe marcó un frenético desenlace, pero los hombres de Mourinho demostraron una gran solidez defensiva para conservar el resultado.