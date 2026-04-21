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Vinicius Mbappe Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Calificaciones de los jugadores del Real Madrid ante el Alavés: Mbappé y Vinicius callan abucheos y mantienen vivas las escasas esperanzas ligueras tras romper la racha sin victorias

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K. Mbappe
Vinicius Junior
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Real Madrid vs Alavés

El Real Madrid rompió su racha de cuatro partidos sin ganar y mantuvo vivas sus esperanzas de Liga al vencer 2-1 al Alavés el martes. Los goles de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. dieron la victoria al equipo de Álvaro Arbeloa, que recortó a seis puntos la distancia con el líder, el Barcelona, al menos por 24 horas.

Entre los silbidos de la afición local, el Madrid arrancó lento. Dean Huijsen bloqueó un disparo de Lucas Boye tras un pase en profundidad que descolocó a Álvaro Carreras. Luego, Andriy Lunin desvió un tiro raso de Toni Martínez, mientras los visitantes, en riesgo de descenso, mostraban confianza.

Sin embargo, el Madrid abrió el marcador a los 30 minutos: un disparo de Mbappé desde 20 metros rebotó y superó a Sivera. El gol animó a los blancos: Mbappé probó de nuevo a Sivera, Alexander-Arnold lanzó ligeramente alto y Militão acertó el larguero antes de lesionarse y ser sustituido justo antes del descanso.

El Alavés respondió y Martínez golpeó el poste y luego obligó a Lunin a una buena parada. Ya en la segunda parte, Vinicius silenció a los abucheadores con un zapatazo desde 25 metros que sentenció el partido.

Arbeloa movió el banquillo: Brahim Díaz disparó al larguero, y el Madrid perdió ritmo. El Alavés insistió; Lunin detuvo otro tiro de Martínez y Víctor Parada cabeceó al poste.

En el descuento, Martínez recortó con un toque sutil, aunque ya fue demasiado tarde.

GOAL puntúa a los jugadores del Madrid en el Bernabéu...

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Andriy Lunin (6/10):

    No siempre estuvo perfecto con el balón, pero realizó un par de paradas sólidas. Sin culpa en el gol.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Dio pases precisos que mantuvieron al Madrid en juego y crearon espacios. Sigue mejorando tras un inicio lento en España.

    Eder Militão (7/10):

    Mostró serenidad en defensa y tuvo mala suerte al estrellar el balón en el larguero. Se retiró lesionado justo antes del descanso.

    Dean Huijsen (7/10):

    Atento desde el inicio ante Boye, luego apenas sufrió y lanzó buenos pases al centro del campo.

    Álvaro Carreras (5/10):

    Le sorprendió un balón en profundidad al inicio y nunca se mostró cómodo en defensa, aunque contribuyó a generar superioridad numérica en ataque por la izquierda.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Centro del campo

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Dominante en la base del centro del campo madridista, recuperando balones con regularidad. Estuvo a punto de marcar con un remate de cabeza en plancha al comienzo de la segunda parte.

    Fede Valverde (6/10):

    Se movió sin pausa por la banda derecha, cambiando de posición tres veces. Sufrió un fuerte golpe en la rodilla del que se recuperó.

    Jude Bellingham (7/10):

    Se desmarcó por la derecha y combinó bien con Alexander-Arnold; lanzó varios centros peligrosos que no acabaron en gol.

    Arda Güler (6/10):

    Uno de sus partidos más discretos. Realizó un par de buenas carreras a la espalda de su marcador, pero no logró crear nada destacable.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ALAVESAFP

    Ataque

    Kylian Mbappé (7/10):

    Dribló, finteó y desbordó con velocidad, aunque su disparo desviado fue el único acierto.

    Vinicius Jr (7/10):

    Se metió en algunos callejones sin salida al principio, pero fue una amenaza constante. Su magnífico remate sentenció el partido poco después del descanso.

  • Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Antonio Rüdiger (5/10):

    Nunca convenció tras sustituir al lesionado Militão. Mostró menos serenidad que sus compañeros.

    Brahim Díaz (6/10):

    Casi marcó en su primer toque y fue una amenaza tras reemplazar a Bellingham.

    Franco Mastantuono (5/10):

    Le costó entrar en el partido tras dar descanso a Güler.

    Eduardo Camavinga (4/10):

    Abucheado al entrar, perdió confianza y provocó dos ocasiones del Alavés con errores en su área.

    Dani Carvajal (6/10):

    Casi asistió a Vinicius con un centro raso y realizó un par de intervenciones defensivas clave en la media hora que jugó.

    Álvaro Arbeloa (6/10):

    Cumplió su cometido y dio descanso a jugadores clave en la segunda parte. No le gustarán las ocasiones del Alavés, pero el resultado alivia la presión sobre su puesto.

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