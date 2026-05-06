Goal.com
En directo
Live Scores, Stats, and the Latest News
PSG ratings Bayern Munich GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del PSG frente al Bayern de Múnich: ¡Se repite la final de la Liga de Campeones! Khvicha Kvaratskhelia arrasa, y Ousmane Dembélé cumple para sellar el pase a Budapest

Player ratings
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Liga de Campeones
FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

El París Saint-Germain está a un paso de revalidar su título de la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales, lo que le permite ganar 6-5 en el global. Tras el emocionante partido de la semana pasada en el Parque de los Príncipes, con nueve goles, los aficionados neutrales esperaban otro clásico para la historia entre dos equipos con fantásticas líneas de ataque.

El PSG se adelantó en el minuto 3 con un gol de Dembélé tras una jugada de Kvaratskhelia por la izquierda. Luego se dedicó a defender.

El Bayern lo intentó todo, pero solo superó la defensa liderada por Marquinhos en el descuento, cuando Harry Kane remató un pase de Alphonso Davies.

GOAL valora a todos los jugadores del PSG que participaron en el partido, en el que el equipo de Luis Enrique se clasificó para la final contra el Arsenal en Budapest, donde buscará su segundo título continental apenas un año después del primero.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Portero y defensa

    Matvey Safonov (7/10):

    Actuación sólida: realizó cinco paradas y no pudo evitar el gol de Kane.

    Warren Zaire-Emery (7/10):

    Titular como lateral derecho por la baja de Hakimi, sufrió ante Díaz pero cumplió y generó dos ocasiones en ataque.

    Marquinhos (7/10):

    Tras sufrir ante Díaz la semana pasada, el capitán respondió con una actuación defensiva disciplinada y firme, imponiéndose en el juego aéreo y guiando al equipo desde el inicio.

    Willian Pacho (6/10):

    Impreciso en el pase a veces, pero firme en el tackle, recuperó la posesión con frecuencia y realizó varios despejes vitales. Se mostró decepcionado por la pérdida de Kane en los últimos minutos.

    Nuno Mendes (7/10):

    Olise le creó muchos problemas al principio y Mendes, que vio amarilla por una entrada dura, tuvo suerte de quedarse en el campo tras una clara mano, ya que el árbitro había señalado antes una falta de Laimer. Aun así, acabó neutralizando casi por completo la amenaza de su rival.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Centro del campo

    Joao Neves (7/10):

    Escapó de la sanción por una mano involuntaria en el área. Perdió más balones de lo deseado, pero luchó y obligó a Neuer a una gran parada con un cabezazo tras una carrera al segundo palo.

    Vitinha (8/10):

    Golpeó a Neves en el brazo con un despeje defectuoso en la primera parte, pero estuvo excelente y creó cuatro ocasiones con sus pases precisos. También realizó una intervención oportuna para impedir que Musiala marcara.

    Fabián Ruiz (7/10):

    El regreso del español a su mejor forma física ha beneficiado al PSG. Aunque su pase fue algo impreciso a ratos, Ruiz dio un fantástico pase al primer toque que habilitó a Kvaratskhelia para el primer gol, además de ganar varios duelos clave.


  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Ataque

    Ousmane Dembélé (7/10):

    Falló una ocasión clara en la ida, pero aquí marcó de potente remate tras un centro raso de Kvaratskhelia. Perdió protagonismo y fue sustituido en el 65’.

    Desire Doué (7/10):

    Inusualmente ineficaz en la primera parte, sin crear ocasiones ni disparar a puerta como delantero centro. Más activo tras el descanso y a punto de marcar un sensacional gol en solitario.

    Khvicha Kvaratskhelia (8/10):

    Asistió a Dembélé en el primer gol con un pase atrás perfecto tras una gran combinación con Ruiz. Imparable en los uno contra uno, es un placer verlo jugar y, además, trabaja mucho.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Suplentes y entrenador

    Bradley Barcola (6/10):

    Salió por Dembélé y desperdició su única ocasión con un mal disparo desde el borde del área.

    Lucas Hernández (N/A):

    Entró a falta de 15 minutos, cuando Luis Enrique buscaba cerrar el partido.

    Lucas Beraldo (N/A):

    Entró en una doble sustitución defensiva con Hernández.

    Senny Mayulu (N/A):

    Salió en los últimos minutos.

    Luis Enrique (7/10):

    Demostró su talento táctico al orquestar un clásico triunfo europeo a domicilio, tras ganar la tanda de penaltis en París. Riesgo calculado al poner a Zaire-Emery de lateral derecho, y le salió bien; el equipo mostró un ritmo de trabajo fantástico gracias a este extraordinario motivador.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29