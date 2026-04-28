El Bayern empezó mejor y se adelantó en el 17' con un penalti de Harry Kane, tras una torpe entrada de Willian Pacho a Luis Díaz. Kvaratskhelia igualó pronto tras dejar atrás a Pavlovic, y Joao Neves, de cabeza, puso el 2-1 tras córner de Dembélé poco después.

El Bayern igualó con un trallazo de Michael Olise, pero el PSG volvió a adelantarse justo antes del descanso cuando Dembélé transformó un penalti muy discutido por una supuesta mano de Alphonso Davies.

En la segunda parte Kvaratskhelia y Dembélé sentenciaron dos contraataques y pareció que el PSG viajaría con una ventaja cómoda a Alemania. Pero una defensa endeble permitió que Upamecano y Díaz respondieran y mantuvieran la eliminatoria abierta.

GOAL puntúa a todos los jugadores del PSG que saltaron al campo en una noche que recordó a todos los espectadores por qué aman el fútbol...