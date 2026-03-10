Goal.com
En directo
Thiaw Barnes Hall Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Calificaciones de los jugadores del Newcastle contra el Barcelona: Malick Thiaw arruina una noche mágica de Champions League para los Magpies tras las hazañas de Harvey Barnes y Lewis Hall

El Newcastle se vio obligado a conformarse con un empate 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el martes. El equipo de Eddie Howe parecía encaminarse hacia una victoria histórica cuando Harvey Barnes les dio la ventaja en el minuto 86, pero Malick Thiaw cometió un penalti en el tiempo de descuento que Lamine Yamal convirtió en el último minuto del partido.

El Newcastle comenzó el partido con fuerza y Sandro Tonali estuvo a punto de adelantarlo en el marcador con un remate de cabeza que Gerard Martín despejó sobre la línea de gol tras un despeje fallido de Joan García. Sin embargo, los Magpies tuvieron dificultades para crear ocasiones claras, mientras que Aaron Ramsdale se vio obligado a intervenir cuando Fermín López disparó directamente a puerta desde una buena posición.

La segunda parte siguió un patrón similar, con Anthony Elanga y Will Osula desperdiciando oportunidades de poner a prueba a García tras colarse por detrás de la defensa del Barça. En el otro extremo del campo, Robert Lewandowski remató fuera tras un pase de Raphinha en el área.

Joelinton marcó a 20 minutos del final, tras un disparo de Barnes al poste, pero el centrocampista brasileño fue correctamente señalado en fuera de juego, lo que truncó su celebración. Sin embargo, los locales no se dieron por vencidos y Barnes no falló cuando Jacob Murphy le asistió con un centro y remató de volea a bocajarro.

Pero justo cuando los aficionados locales estaban a punto de empezar la fiesta, el globo se desinfló cuando Thiaw derribó a Dani Olmo en el área y Yamal engañó a Ramsdale desde el punto de penalti.

GOAL puntúa a los jugadores del Newcastle en St. James' Park...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Portero y defensa

    Aaron Ramsdale (6/10):

    Rara vez se vio exigido, pero hizo lo que se le pedía cuando el Barça amenazó su portería. Parece que se está asegurando un puesto de titular.

    Kieran Trippier (6/10):

    Hizo un buen trabajo contra Raphinha, ya que el brasileño apenas creó peligro. Un par de errores dieron lugar a ocasiones para el Barça, ya que en ocasiones se vio desplazado de su posición, pero en general realizó un partido sólido.

    Malick Thiaw (6/10):

    Rompió las líneas con eficacia tanto con pases como con regates. Estropeó una actuación decente con su falta tardía sobre Olmo, que supuso un penalti.

    Dan Burn (8/10):

    Realizó algunas intervenciones clave dentro de su propia área, al tiempo que mantuvo a Lewandowski bajo control.

    Lewis Hall (9/10):

    Destacó en el manejo de la amenaza que representaba Yamal, al tiempo que impulsó muchos ataques del Newcastle llevando el balón hacia arriba. Una actuación de verdadera madurez y calidad.

    • Anuncios
  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Centro del campo

    Jacob Ramsey (7/10):

    Demostró una buena fuerza en el centro del campo y realizó algunos pases precisos en espacios reducidos.

    Sandro Tonali (6/10):

    No fue tan eficaz como en algunos partidos anteriores, en parte debido a una tarjeta amarilla recibida en la primera parte. Aun así, trabajó duro en el centro del campo.

    Joelinton (7/10):

    Aprovechó su físico para romper el juego y avanzar. Siempre es una figura clave cuando está en forma.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Ataque

    Anthony Elanga (6/10):

    Su velocidad causó problemas a Cancelo, pero a veces le faltó precisión en el último pase y en la toma de decisiones.

    Will Osula (5/10):

    Presionó bien desde el principio y realizó algunas carreras oportunas por detrás, pero le faltó calidad y compostura para aprovechar las ocasiones.

    Harvey Barnes (7/10):

    Le costó sincronizar sus carreras, especialmente durante la primera parte, y estrelló un balón en el poste en lo que había sido una noche frustrante antes de aparecer como un fantasma en el segundo palo para romper el empate.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Sustitutos y entrenador

    Tino Livramento (6/10):

    Realizó algunos buenos pases hacia delante tras sustituir a Trippier.

    Jacob Murphy (7/10):

    Realizó algunos centros magníficos al área y finalmente fue recompensado con la asistencia a Barnes.

    Anthony Gordon (6/10):

    Claramente mermado por su enfermedad, pero aún así supuso una amenaza.

    Joe Willock (N/A):

    Salió en los últimos cinco minutos.

    Eddie Howe (7/10):

    La enfermedad de Gordon le obligó a recurrir a Osula, pero sus sustituciones fueron oportunas y funcionaron a la perfección. Mala suerte por no conseguir una merecida victoria.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
0