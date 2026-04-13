Calificaciones de los jugadores del Manchester United vs. Leeds: Leny Yoro y Lisandro Martínez tuvieron una pesadilla, y los «Diablos Rojos» cayeron sorpresivamente en casa a pesar del esfuerzo de Casemiro y Bruno Fernandes

El United, lejos de rendirse tras la expulsión del argentino por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin confirmada por el VAR, reaccionó y rozó el empate. El cabezazo de Casemiro en el 70 animó a la grada y desencadenó una lluvia de remates aéreos.

Benjamin Sesko remató de cabeza, pero el portero Karl Darlow, de 35 años, lo detuvo; luego Calvert-Lewin despejó sobre la línea otro testarazo de Casemiro.

El Leeds aguantó y sumó su primer triunfo como visitante en Old Trafford desde 1981, lo que refuerza su lucha por la permanencia. El United de Carrick, pese a la derrota, conserva el tercer puesto a seis jornadas del final.

GOAL puntúa a los jugadores del United en Old Trafford...